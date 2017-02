Exhorta Alex LeBaron a frenar el dumping de la manzana y crear competitividad de productos nacionales El Diputado Federal solicitará a las dependencias de Gobierno Federal que los que realicen

compras consolidadas de frutas y hortalizas adquieran productos nacionales

Mediante un punto de acuerdo y en coordinación con el Presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, Germán Escobar Manjarrez; el Diputado Alex LeBarón González, exhortó respetuosamente al Gobierno Federal a frenar el dumping de la manzana con acciones y medidas de emergencia a fin de reforzar la vigilancia comercial en la frontera, ante la incertidumbre del pacto comercial con el nuevo gobierno de Estado Unidos, encabezado por Donald Trump.



El exhorto dirigido a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); de Economía (SE); y de Salud (SS) busca actualizar y restablecer la norma mexicana sobre límites permisibles de residuos químicos utilizados en la conservación en fresco de frutas, y determinar fecha de caducidad para su consumo, así como adquirir manzana de temporada y no de años anteriores almacenada.



Dicho punto de acuerdo fue votado y aprobado por los legisladores en días pasados, a fin de crear las condiciones idóneas para que el fruto se comercialice de manera que no se deprecie el producto y tenga alta competitividad a nivel nacional.



LeBaron González comentó que se requieren medidas serias que eviten y frenen el aumento en la importación de manzana proveniente de Estados Unidos, la competencia desleal (dumping) y se cumplan estrictamente las condiciones de sanidad e inocuidad, que provocan pérdidas millonarias a los productores mexicanos cada año y riesgos a la salud de los consumidores.



Agregó que mediante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) se debe implementar un sistema de verificación nacional para sancionar y amonestar a los establecimientos comerciales que no cumplan con los requerimientos mínimos para llegar al consumidor final.



Mencionó que en países europeos han prohibido el ingreso de manzana estadounidense por el alto contenido de difenilamina (DPA), componente utilizado como aditivo –considerado como cancerígeno para prever el moteado escaldado de almacenamiento por largos periodos y prolongar la vida en anaquel.



La importación de manzana de Estados Unidos carece de garantías de inocuidad y sanidad, al cerrarse las fronteras europeas, México se convierte en el consumidor potencial provocando desequilibrios en el mercado interno. 14/02/2017