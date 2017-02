Se presenta nevada en Municipio de Guachochi Presidente Municipal inicia recorrido con protección civil para identificar posibles daños

Guachochi, Chih.- Fue la noche de ayer cuando las bajas temperaturas y el frente frio numero 28 provocaron la nevada en el Municipio de Guachochi en punto de las 9: 47 pm, misma que se presentó en fragmentos durante toda la noche, provocando que la mañana del día de hoy se presentaran temperaturas mínimas de 0°C con un nivel de nieve de 50 mm en cabecera Municipal, 80 mm en la carretera de metatitos a Guachochi y 70 mm en carretera guachochi-Creel.



Lo que provocó una intensa movilización por parte de seguridad pública y protección civil del municipio, todo esto por instrucciones del Edil Municipal, Hugo Aguirre García, quien instruyó a los elementos colocarse en los diferentes putos carreteros para concientizar a los automovilistas a mantener bajas velocidades para llegar a su lugar de destino a salvo.



Es importante detallar que a su vez el Presidente inició un recorrido por los puntos donde se presentó el fenómeno meteorológico, esto con la intención de determinar posibles afectaciones, mismas que a la fecha no se han registrado, sin embargo el recorrido continuará acompañado por personal de protección civil.



Fue el titular de Protección civil, Octavio Montoya Ayala quien dio a conocer, que a pesar de haber sido una nevada duradera no provocó daños, únicamente un camión de carga invadió los carriles a 30 km de Guachochi a las 8 de la mañana aproximadamente, por que cerraron 1 hora la circulación, ya que solo se había presentado nieve hasta el kilómetro 174 de la carretera.



No obstante es importante mencionar que en el Municipio de Guachochi se tiene previstas las bajas temperaturas por lo que se mantiene activo el albergue Kaliasiwalachi sileliwala, mismo que se encuentra completamente equipado para apoyar a cualquier persona que lo requiera, además que hasta este lugar se trasladan personas de otras comunidades que pudieran necesitar el apoyo. 16/02/2017