Advierte IMSS: La conjuntivitis se agrava con el viento • Las infecciones se originan al frotar o intentar limpiar los ojos con las manos sucias.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua llama a la ciudadanía a prevenir el desarrollo de la conjuntivitis guardando las reglas básicas de aseo. Durante los días en que hay viento se producen más las infecciones, al igual que el contacto de las manos sucias con los ojos, dijo el coordinador auxiliar de Salud Pública, Ismael Rodríguez Chávez.



Explicó que la conjuntivitis es la inflamación de la membrana que recubre la parte blanca de los ojos. Esta hinchazón puede ser causada por alergias, contacto con sustancias químicas ó infecciones virales y bacterianas, que generalmente incrementan su incidencia en temporada de viento.



Agregó que es un padecimiento tipo viral. Puede iniciar en las mucosas de boca y nariz, y diseminarse por el saludo de manos que a su vez entran en contacto con la cara al frotarse o intentar limpiar los ojos, acción recurrente en temporada de viento como acto reflejo por las molestias que produce el polvo en los ojos.



La mayoría de las veces se cura de cinco a siete días, mientras el cuerpo controla el virus causante de la infección. Las producidas por bacterias requieren del uso de antibióticos y mayor cuidado, porque puede durar más tiempo y produce molestias como secreciones espesas y pegajosas que dificultan la visión e incluso llegan a pegar los parpados al despertar por las mañanas, agregó el galeno.



También hay conjuntivitis que son manifestaciones de algún tipo de alergia, la cual producen comezón en los ojos y al frotarlos generan la inflamación de algunas de sus partes.



Los síntomas en personas que utilizan lentes de contacto suelen ser más severos e incluso, pueden sufrir daños en el ojo. Los pupilentes pueden almacenar el virus o bacterias que facilitan el contagio, por eso es preferible no utilizarlos sí ya existe enrojecimiento o dolor.



Este padecimiento se puede prevenir con el aseo frecuente de las manos -siempre antes de colocar los lentes de contacto-, evitar tocarse los ojos si no es necesario, no compartir artículos de aseo como toallas ni cosméticos.



El IMSS recomienda a los derechohabientes, acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de adscripción, si presentan constantemente los ojos enrojecidos, llorosos, con picazón o si existen secreciones espesas que dejen residuos ó costras en los parpados y pestañas, asimismo, si se presenta dolor e inflamación, visión borrosa o sus ojos se vuelven sensibles a la luz. 17/02/2017