Refuerza DSPM trabajo con la primera etapa del Centro de Inteligencia Municipal Nueva tecnología de monitoreo y equipo tecnológico con una inversión de más de 8 mdp

La presidenta municipal Maru Campos Galván encabezó la inauguración de la primera etapa del Centro de Inteligencia Municipal ubicado en las instalaciones de la Comandancia Norte de la Policía Municipal, para la cual se contó con una inversión superior a 8 millones de pesos.



Desde el Centro de Inteligencia Municipal se conduce la operación táctica con la que se busca proteger y servir a los chihuahuenses, mismo que es el resultado de gestiones que con absoluta dedicación ha realizado el Gobierno Municipal para solventar lo que en años no se había hecho.



"Buena parte del equipamiento que se ha presentado fue adquirido con recursos federales del Programa de Fortalecimiento a la Seguridad (FORTASEG) que debieron ser ejercidos en un tiempo muy corto, lo que solo fue posible por la experiencia y los conocimientos de ésta dirección" puntualizó la Alcaldesa.



El Centro de Inteligencia Municipal cuenta con la infraestructura necesaria para el monitoreo visual y la conexión de las diversas plataformas y cruce de datos que permiten mejorar las labores de inteligencia y operaciones tácticas.



Además, cuenta con un video-wall de más de 37 metros cuadrados con pantallas de última generación que permiten la visualización en conjunto de la localización GPS de unidades así como la atención de alertas de la aplicación para teléfonos celulares "Marca el Cambio" y las cámaras de video vigilancia de las cuales actualmente operan 45 y para finales de año estarán en operación 81 cámaras para un mejor monitoreo de la ciudad.



Es importante señalar que se cuenta también con la capacidad para la vigilancia de escuelas, para procurar la seguridad de la niñez chihuahuense operando actualmente en la escuela Salvador Allende.



También los oficiales de seguridad pública contarán en su uniforme con cámaras de despliegue que permitirán tener una ventaja táctica en los operativos, la cual podrá verse en tiempo real en el video-wall del Centro de Inteligencia.



Al Centro de Inteligencia llegará en tiempo real los reportes del botón de pánico que envíen los usuarios a través de la aplicación “Marca el Cambio” para una respuesta rápida por parte de la DSPM.



Gracias a este avance también se podrán ver en tiempo real las celdas de la Policía Municipal, no solamente en el Centro de inteligencia, sino que también la Comisión Estatal de Derechos Humanos.



Maru Campos explicó que hacía 8 años que no se adquiría tecnología de este tipo para equipar a la Dirección de Seguridad Pública Municipal.



"Para conseguir la tranquilidad de las familias no es suficiente el uso de la fuerza, sino que resulta indispensable la inteligencia, y en Chihuahua con conocimiento, inteligencia y desde luego valor y honestidad nuestra policía trabaja en favor de las familias del municipio" agregó.



Por su parte, el Director de Seguridad Pública Municipal, Gilberto Loya Chávez agradeció a la Alcaldesa por el apoyo en beneficio de la ciudad y para lograr ser una policía modelo a nivel nacional. 22/02/2017