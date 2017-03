Pide Congreso realizar auditoría especial a municipios del Distrito 11 Ahumada, Aldama, Ojinaga y Coyame del Sotol cuentan con posibles irregularidades

Legisladores integrantes de la Diputación Permanente, solicitaron a la Comisión de Fiscalización que a través de la Auditoría Superior del Estado, se realice una auditoría especial a los municipios de Ahumada, Aldama, Ojinaga y Coyame del Sotol, dado a posibles irregularidades cometidas en la administración municipal del periodo de gobierno próximo pasado.



Este asunto fue presentado por el Diputado Jesús Villarreal Macías, representante de los habitantes del distrito 11 en el que se encuentran los municipios antes mencionados.



El expositor señaló que dicha petición surge de la petición de personas que se acercaron al legislador a fin de externarle la serie de posibles anomalías que se presentaron al momento de entregar los ayuntamientos a las nuevas administraciones.



Lo anterior, fue señalado en base a documentos exhibidos y supuestos actos de corrupción que dejaron en difícil y grave situación económica para afrontar los compromisos de los nuevos gobiernos municipales.



Es también importante mencionar que con esta petición de una Auditoría Especial, se pretende quede como antecedente y evitar que para futuros periodos administrativos, los posibles actos de corrupción no queden impunes y sean castigados quienes los cometan.



Cabe destacar que la auditoría especial se enfoca únicamente a los rubros señalados para cada ayuntamiento dentro de la iniciativa. Estas observaciones surgieron por falta de capacidad de los funcionarios o por la negligencia deliberada en ocultar hechos relevantes en el acontecer de los ayuntamientos.



Dentro de las denuncias resalta la asignación de sueldos la cual en algunos casos no se hizo conforme al puesto y desempeño, adeudos ante el IMSS; cuentas ficticias y cobros no reportados; venta de terrenos irregulares, entre otros puntos. 28/02/2017