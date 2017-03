Realiza SPM operativo de limpieza 23 horas al día en el centro histórico Trabajan 30 personas para mantener el espacio limpio

Con la finalidad de ofrecer espacios limpios y que muestre a belleza del primer cuadro de la ciudad a todos sus visitantes, el director de Servicios Públicos Municipales (SPM), Mario Vázquez Robles informó que se atiende el Centro Histórico con operativo de limpieza durante 23 horas al día.



“Se hace un gran esfuerzo en toda la ciudad, pero en el caso de la zona centro existe gran presencia de Servicios Públicos Municipales con 30 trabajadores que día a día atienden las diversas necesidades y mantienen la buena imagen de uno de los lugares más representativos de nuestro municipio”, expresó.



Barrido manual, barrido mecanizado, pepena, así como lavado de cepos, bancas y adoquines con máquinas de hidrolavado se realizan continuamente en las zonas peatonales de las calles Libertad, Independencia, Victoria, así como en la Plaza de Armas por personal que labora en tres turnos, de 7 am a 3 pm, de 3 pm a 11 pm y de 10 pm a 6 am.



Asimismo, abundó que durante los sábados, a temprana hora, se realiza el lavado con pipa y máquinas de hidrolavado de las rejillas que se ubican en dicha área, con lo cual se disminuyen los malos olores,



Por lo anterior, Mario Vázquez Robles hizo un llamado a la ciudadanía en general para que apoye estas acciones que realiza el Gobierno Municipal, ello al depositar sus residuos en los lugares destinados para ello y no en la vía pública. 01/03/2017