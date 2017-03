Maestros juarenses se preparan para mayor reto migratorio Inauguran reunión nacional sobre atención educativa de la niñez migrante

Cd. Juárez, Chih. (Especial).- El reto de la docencia es dar una educación a todos los niños y más a los migrantes, porque hoy los profesores están ante el que puede ser el mayor reto migratorio de la historia”, manifestó el secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón Galindo, al inaugurar la Reunión Nacional de “Atención Educativa de la Niñez Migrante: procesos de aprendizaje en el aula”.



Durante cuatro días, más de 200 educadores de 27 estados del país participarán en este encuentro en el auditorio “Gracia Pasquel” de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con el fin de compartir experiencias y juntos crear estrategias y acciones que mejoren la calidad educativa para los niños y niñas que migran de un estado a otro.



“Es un gusto recibirlos en Chihuahua y sobre todo en Ciudad Juárez, esta ciudad tiene mucho en común con todos ustedes; pues entiende y atiende a personas migrantes, por lo que no hay un mejor marco para realizar esta reunión”, expresó Cuarón Galindo.



Agregó que para el gobierno que encabeza, Javier Corral y para la Secretaría de Educación y Deporte, la enseñanza es una prioridad, por ello, la atención a las niñas, niños y jóvenes migrantes no es un aspecto menor.



Indicó que en el mes de marzo, que inicia el ciclo escolar migrante, se contará en la zona norte con 55 módulos que brindarán la enseñanza en los niveles de preescolar, primaria y secundaria a los menores que provengan de otras partes del país, “para la Secretaría de Educación y Deporte serán nuestros alumnos y alumnas, por lo tanto nuestra responsabilidad, por lo que pondremos todo nuestro empeño para que sean atendidos con eficacia y eficiencia”.



El funcionario señaló que la educación tiene este y otros retos en el plano migratorio, pues en días pasados ante el Senado de la República presentó el programa “Faro”, donde se incluyen una serie de estrategias para apoyar a los cientos o miles de niños y jóvenes que podrían ser deportados de los Estados Unidos.



“Esta reunión es fundamental y esperanzadora, y cobra singular importancia porque los resultados que se obtengan podrán impactar y ayudar a los alumnos que vengan de los Estados Unidos, aquí están las personas indicadas, las más preparadas y las más sensibles en este tema, porque la migración y sus complejidades no son teorías, son personas, seres humanos que tienen rostro y una historia”, aseveró.



A su vez, la subsecretaria de Educación en la Zona Norte, Judith Soto Moreno, comentó que confía que de aquí se obtendrán conocimientos que impactarán positivamente para elevar la educación y la calidad de vida de los niños y niñas migrantes. 28/02/2017