Cómo es el celular con la cámara más innovadora Se trata de un producto de Oppo, el cuarto fabricante de smartphones a nivel global. El equipo incorpora una novedosa tecnología para hacer zoom óptico de hasta cinco aumentos sin perder calidad. Cómo funciona el sistema

Barcelona. Enviada especial.- Oppo presentó, en el marco del Congreso Mundial de Móviles, un teléfono que permite hacer zoom óptico de 5X sin perder calidad.



El smartphone tiene un mecanismo integrado que permite aumentar la imagen y lograr un resultado con mayor nitidez que cualquier otro.



Lo novedoso es que utiliza un zoom óptico con gran aumento, y con un tipo de tecnología totalmente innovadora.



El iPhone 7 Plus, por ejemplo, permite hacer zoom óptico de 2X por medio de lentes con focales diferentes y con el Asus Zenfone Zoom es posible, por medio de un sistema similar, realizar un zoom de 3X.



En el caso de Oppo, se obtiene, con su mecanismo integrado y si tener que incorporar ningún accesorio adicional, un zoom de 5 X. Y, a su vez, se emplea un tipo de tecnología totalmente innovadora respecto de otros teléfonos, ya que incluye un prisma y varias lentes.



El sistema tiene una parte móvil y un prisma interior que, según la compañía, fue desarrollado por más de 100 ingenieros durante varios meses.



El mecanismo consiste en dos lentes principales en los extremos que son las encargadas de capturar la imagen.



En el medio de las lentes hay un prisma con varias piezas que redirigen la luz que ingresa por la primera y viaja hasta la segunda.



La luz, que se dispersa o concentra según la ubicación del prisma, luego llega al sensor. Éste, a diferencia de lo que ocurre con el zoom digital, no produce ningún tipo de modificación por medio de software.



A esto se le suma un estabilizador óptico que también contribuye a generar nitidez, ya que cuando una imagen está muy aumentada, cualquier movimiento es registrado por la lente y genera una foto movida.



Por ahora, el smartphone es sólo un prototipo. Todavía no hay fecha de lanzamiento al mercado ni precio estimativo, pero sí queda claro que la empresa está comprometida a generar cámaras cada vez más complejas y precisas.



Oppo es el cuarto fabricante de smartphones a nivel mundial. Y es la compañía que más creció en el último tiempo: en apenas un año, sus ventas aumentaron un 99%. Para el tercer trimestre de 2016 alcanzó el 7% del market share global.

02/03/2017