Un testigo del backstage de los Oscar contó los detalles del papelón histórico Uno de los hombres que estuvieron detrás de escena toda la noche reveló que a Brian Cullinan y Martha Ruiz “tuvieron que empujarlos” al escenario para que arreglaran el error

Gary Natoli, el veterano director de escena de los Oscar, que estaba en medio del caos del domingo por la noche cuando La La Land fue anunciada erróneamente como mejor película, dijo a The Wrap que los dos contadores de PwC encargados de los sobres no eran los correctos para ese trabajo. "Cuando las cosas salieron mal, se quedaron congelados", afirmó.



"Estoy seguro de que son personas muy encantadoras, pero simplemente no tenían la disposición para esto", dijo Natoli, que estuvo ubicado toda la gala en el ala izquierda del escenario, junto al anfitrión Jimmy Kimmel. "Necesitas a alguien que tenga confianza y no tenga miedo", reflexionó.



Para empeorar las cosas, Natoli dijo que él y el director de escena, John Esposito, que se encontraba en el lado derecho del escenario junto a Brian Cullinan, mantuvieron una conversación con Cullinan el día antes de los Oscar sobre los pasos a seguir si se anunciaba un ganador incorrecto.



"Normalmente no hablamos de eso —explicó Natoli—. Pero Brian había hecho una entrevista donde se le preguntó acerca de eso, por lo que se acercó a John y a mí y nos dijo que en el reportaje dijo: 'Bueno, hablaría con los directores de escena y comprobaríamos unos con otros y reaccionaríamos'. Y luego nos preguntó: '¿Es eso lo que hacemos?'".



"Yo dije: 'Si sabes quién es el ganador, no necesitas comprobar el uno con el otro. Necesitas salir inmediatamente y rectificar la situación, idealmente antes de que los ganadores erróneos sean anunciados'. Y él dijo: 'OK. Eso es lo que haremos'". A Culligan le llevó más de tres minutos darse cuenta de la gran equivocación que había cometido. Cuando subió al escenario, ya era demasiado tarde. El equipo de La La Land ya estaba agradeciendo un premio que en realidad era para Moonlight.



La auditora Price Waterhouse Coopers (PwC) tenía a los dos empleados en sendas alas: Cullinan estaba a la derecha, por donde salía la mayoría de los de los presentadores, y Martha Ruiz a la izquierda, con menos tráfico.



Cada socio de PwC tenía un juego completo de sobres y se suponía que cada uno había memorizado a los ganadores en cada categoría. Leonardo DiCaprio, que presentó el premio a la mejor actriz, entró por la izquierda y recibió el sobre de Ruiz. Cuando llegó el momento de presentar mejor película, Warren Beatty recibió el sobre equivocado de mano de Cullinan.



"Cuando La La Land fue anunciada, ella (Ruiz) no trató de llamar mi atención, no dijo nada. Y se supone que ha memorizado a los ganadores", contó Natoli. Además, reveló que tanto Cullinan como Ruiz no reaccionaron en el medio del caos. "John estaba tratando de conseguir que Brian (Cullinan) subiera al escenario, y él no iba", dijo. "Tuvimos que empujarlos al escenario, lo que me impactó".



A todo esto, Kimmel estaba esperando que finalizara el discurso del equipo de La La Land para cerrar el programa con un chiste a Matt Damon.



Natoli subió al escenario e inmediatamente buscó el sobre que Faye Dunaway había abierto y ahí fue cuando entendió todo. "En ese momento no sabía que le habían dado el sobre equivocado", detalló. "Brian nos había hecho creer que Faye lo había dicho incorrectamente".



Finalmente descubrió que Jordan Horowitz, productor de La La Land, tenía el sobre de la mejor actriz en vez del sobre de la mejor película y entonces localizó el correcto, que fue a manos finalmente de Beatty, quien luego intentaría explicar lo que había sucedido en medio de la conmoción. 02/03/2017