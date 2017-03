Exhorta Congreso del Estado a no modificar actas de nacimiento

Los diputados locales aprobaron por unanimidad de votos la iniciativa presentada por el Diputado Israel Fierro Terrazas, mediante la cual se pidió al titular del Ejecutivo Estatal para que en el nuevo formato de las actas de nacimiento no se omitan las denominaciones “padre, madre y abuelos” del registrado, por considerar que esto atenta contra la identidad del individuo.



Cabe mencionar que en el exhorto se insta para que este trámite se realice a través de la Secretaría General de Gobierno para que la dependencia gire instrucciones a la Dirección del Registro Civil, ya que la palabra filiación no es la correcta para definir matrimonio y familia.



Al iniciador se le unieron las bancadas del Partido Acción Nacional, Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano.



Este rechazo a la modificación de las actas de nacimiento, se debe a que en los artículos 55, 59, 60, 62 y demás relativos del Código Civil vigente del Estado, se prescriben los datos que deben contener y dejan establecido que los nombres de los padres y abuelos deben quedar asentados en las actas y la única excepción es cuando estos sean desconocidos.



Aunado a la adhesión de los legisladores, el coordinador de los diputados del PAN Miguel La Torre, informó que el martes 7 de marzo a las 8:45 horas, se reunirán con la titular del Registro Civil Inés

Martínez Bernal, para dar agilidad a este trámite.



Por último es importante mencionar que dentro de esta Sesión estuvieron presentes integrantes de organizaciones que conforman el Frente Nacional por la Familia. 02/03/2017