Se acerca el horario de Verano e inicia antes en la frontera Iniciará el domingo 12 de marzo en la franja fronteriza

Que no se le haga tarde, estamos a unos días de cambiar la hora y queremos recordarle que será el próximo domingo 12 de marzo a las 2 am.



Como ya lo hacemos desde hace varios años, adelantaremos una hora nuestros relojes en la franja fronteriza de México al igual que nuestro vecino del norte, Estados Unidos.



La recomendación es dejar adelantado nuestro reloj antes de irnos a dormir el sábado 11 de marzo, para que el domingo 12 despertemos con el nuevo horario.



Horario de Verano en franja fronteriza

Inicia Domingo 12 Marzo 2017 – 02 am

Termina Domingo 5 Noviembre 2017 – 02 am



Pero ojo, el resto del país modificará su horario hasta el domingo 2 de abril, por lo que estaremos con sólo 1 hora de diferencia con los otros estados durante 3 semanas, es decir, Baja California volverá a estar a dos hora de diferencia con el centro del país hasta el 2 de abril.



Horario de Verano en México

Inicia Domingo 2 abril 2017 – 02 am

Termina Domingo 29 octubre 2017 – 02 am



Pero, ¿por qué no cambiarlo al mismo tiempo en todo el país?



Bueno, porque los estados de la franja norte de México, con excepción de Sonora, llevan a cabo el cambio de manera homologada con el sur de Estados Unidos, con lo que se logra evitar un desfase y posibles afectaciones en la dinámica fronteriza.



Los estados de Quintana Roo y Sonora no contemplan la aplicación del horario de verano. 03/03/2017