Pactan revisión de salarios de enfermeros Hay compromiso de salvaguardar sus derechos laborales

- La atención en los hospitales y centros de salud no será interrumpida

El Instituto Chihuahuense de la Salud, dará puntual seguimiento a las demandas del grupo de enfermeros que tomaron las calles del primer cuadro de la ciudad, en exigencia de la homologación de salarios.



El director administrativo, Gilberto Baca Guardiola, recibió a los manifestantes con quienes llegó a un acuerdo, de no obstruir las calles del primer cuadro de la ciudad y de mantener el diálogo abierto para llegar a una solución a sus peticiones.



Recordó que la Secretaría de Salud, revisará el acuerdo pactado con la antigua administración sobre mejoras a las condiciones laborales de este grupo de trabajadores, al tiempo en que se continúa con la reestructuración financiera para seguir garantizando el derecho a la Salud de los Chihuahuenses.



Por lo anterior, dijo el administrativo, que se estudiará la situación financiera y contable del Ichisal para establecer el recurso con el que se dará avance a algunas de las solicitudes de homologación del grupo mencionado.



Durante la reunión se firmó una minuta de acuerdo, en donde la Secretaría de Salud se compromete a encausar todos los procedimientos administrativos necesarios, siempre y cuando se cumpla con lo pactado, como la no obstaculización del tráfico en las calles del primer cuadro de la ciudad.



Con estas acciones la dependencia estatal refrenda su compromiso con los trabajadores de la salud de salvaguardar sus derechos laborales con el fin de que la atención en los hospitales y centros de salud no sea interrumpida. 03/03/2017