¡Ah Chihuahua! | Juaritos | Deportes | Zona S.P.M. | Espectáculos | Oficialmente | Perfiles | Rincón Geek | El Tercer Ojo | El Privado | Los Digitalizados | Insólito | Inicio | El Clima en Chihuahua: Soleado Máxima 19° Mínima 4° Sábado 04 de Marzo Capacita CAPPSI a maestros de Escuela Secundaria Federal No. 5 en manejo de estrés

Personal del CAPPSI impartió el taller “Manejo de Estrés” a maestros de la Escuela Secundaria Federal No. 5 con el objetivo de dotarlos de las herramientas para el desarrollo de sus funciones al frente de grupo, así como en sus propias actividades.



Rosa María Hernández Muñoz, directora del Centro de Atención y Prevención Psicológicas, acompañada del profesor Daniel Antillón Magrw, dieron la bienvenida al grupo de 30 docentes que participaron en el taller, que luego será también dirigido a padres de familia de éste plantel educativo.



La funcionaria municipal destacó la labor que realiza CAPPSI por instrucciones de la alcaldesa Maru Campos, enfocada en mejorar las condiciones de los chihuahuenses.



Con la aplicación de distintas técnicas de manejo de estrés, la percepción de la problemáticas en el desempeño de las labores cambia y con ello, es posible tener un mejor manejo de los alumnos en las tareas educativas, señaló Hernández Muñoz.



Por su parte, el Profr. Antillón manifestó su agradecimiento por el apoyo brindado por del Gobierno Municipal a través del CAPPSI para que los mentores de la Secundaria Federal No. 5 tengan más y mejores elementos para elevar su desempeño en las clases.



Rosa María Hernández mencionó ante los maestros que CAPPSI los distintos servicios que ofrece para apoyar a la población abierta, de preparación a padres y maestros para que puedan distinguir cuáles son los síntomas que presenta un joven con problema de depresión o riesgo suicida; Además, en esta institución del Municipio hay cuotas de recuperación módicas de acuerdo previo estudio socioeconómico.



Con talleres y conferencias CAPPSI difunde las características o conductas que presentan los jóvenes con problemas de depresión para que padres y maestros puedan detectarlos y canalizarlos para recibir la atención adecuada. 04/03/2017

© Todos los Derechos Reservados eldigital.com.mx 2008 creado por i-nws Contacto Bienvenido al Mundo Real