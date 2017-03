"Orgulloso de ser guayero" en Chihuahua": Javier Corral Asiste como invitado especial al tradicional Desayuno de Infartos y Dinosaurios de la YMCA

- Ofreció apoyo de su administración para impulsar y fortalecer proyectos comunitarios

- “Un ambiente como el de la 'Guay' en ningún otro lado”

“De muchas cosas me siento orgulloso en mi vida y una de las que me siento muy orgulloso es de ser 'guayero' en Chihuahua”, expresó el gobernador Javier Corral al asistir como invitado especial al tradicional Desayuno de Infartos y Dinosaurios de la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA por sus siglas en inglés), un evento que por 42 años se realiza en esta institución de gran tradición entre los chihuahuenses.



En un ambiente de camaradería, paisanaje y de convivencia extraordinaria con las familias 'guayeras', Corral Jurado dijo que “un ambiente como el de la 'Guay' en ningún otro lado” y se declaró reincidente de este club en donde solicitó su inscripción por quinta vez, con la garantía de que pagará el adeudo del locker en donde están las raquetas para jugar raquetbol.



“Es un ambiente de familia, porque es una asociación que desde su fundación está inspirada en los valores del occidente cristiano, uno de cuyos valores fundamentales es la familia y el humanismo con el que se enfoca no solo la actividad deportiva, sino su actividad comunitaria”, resaltó.



De sus vivencias como socio de la YMCA, el gobernador relató que la sala de vapor era todo un laboratorio de análisis político, donde a diario convivían expertos de esa profesión, en cuya semipenumbra se oía: “Ya leíste lo que dijo Corral”.



La 'Guay' tiene 136 años en México y 110 en Chihuahua de promover la filosofía de mente sana en cuerpo sano; en donde el ejercicio se vuelve convivencia y de ésta, una acción de solidaridad con los demás se cultiva el cuerpo y el espíritu, comentó.



"Yo he hablado de un gobierno que trabaje por los que menos tienen, menos saben, menos pueden, y yo sé que la 'Guay' desarrolla en todo México tareas muy importantes de acción comunitaria, como obras de barrio en Chihuahua y de proyectos educativos que se han impuesto”, agregó.



“Ha dejado huella en miles de familias en Chihuahua para generar hombres y mujeres de bien, para México y nuestro estado; porque además de un centro deportivo, ha sido una formación de hombres y mujeres comprometidos con su comunidad”, dijo.



Más que por gobernador, por su convicción guayera ofreció el apoyo de su administración para impulsar y fortalecer los proyectos de acción comunitaria de la 'Guay'. “Vamos a recibir de los directivos, los proyectos en los que podamos apoyar y lo voy a hacer con mucho gusto, con recursos en los trabajos de rehabilitación de las instalaciones de la 'Guay'”, destacó.



A su vez Gonzalo Carreón Lara, presidente del Consejo Directivo de la YMCA, destacó que por 110 años la 'Guay' ha contribuido en la sociedad chihuahuense con el fomento de valores familiares, espirituales y deportivos no solo en sus instalaciones, sino en la comunidad chihuahuense y especialmente en los sectores de bajos recursos socioeconómicos.



Juan Carlos Osorio uno de los miembros del Consejo de Administración hizo una reseña de la influencia positiva que la YMCA ha prestado en la sociedad chihuahuense durante 110 años, no solo en el área deportiva sino social, comunitaria y ahora educativa.



Explicó que este desayuno se empezó por iniciativa del doctor José Luis Melgoza Espinosa y Gerardo “Vitaminas” Ramírez, el 6 de marzo de 1975 para celebrar el Año Nuevo de los Infartos y Dinosaurios, término que, por decisión del profesor Francisco Balderrama, Isabel Arredondo y Carlos Saldívar, quedó como una forma amena de nombrar a los socios y usuarios de 40 a 60 años de edad de esta institución. 04/03/2017