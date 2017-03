Ranulfo Sánchez gana el Ultra Maratón de Urique Caballo Blanco 2017 Corredores de Guachochi sacan la casta por los pueblos originarios; encuentro entre culturas resulta un éxito deportivo y turístico

Urique, Chih. (Especial).- Por tercera ocasión el poblano Ranulfo Sánchez, de 43 años, se colgó la medalla de campeón en el 15° Ultra Maratón Caballo Blanco 2017, al cruzar la meta con un tiempo de 6 horas, 38 minutos y 06 segundos.



Sánchez tiene el récord en esta carrera de los 80 kilómetros que se corre entre lo más profundo y lo más alto de la barranca, con un cronómetro de 6 horas 26 minutos, por lo que se quedó a 12 minutos de su mejor tiempo.



El Ultra Maratón fue un éxito con el registro de 961 corredores, entre rarámuris y maratonistas nacionales e internacionales, además de la gran afluencia turística que generó en este municipio todo el fin de semana.



Fueron los originarios de Guachochi quienes sacaron la casta por los pies ligeros, inspiradores del estadounidense Micah True, conocido como “Caballo Blanco”, quien instauró la carrera que lleva su apodo, hace 15 años.



Los corredores rarámuris de ese poblado serrano se quedaron con tres de los primeros cinco lugares, empezando por Onorio Tomás Juárez, quien con un crono de 6 horas, 47 minutos y 51 segundos le dio pelea a Ranulfo Sánchez, el originario de Teziutlán, Puebla



El tercer sitio fue para Silverio Ramírez López, también de Guachohi, con un tiempo de 6 horas, 51 minutos y 11 segundos.



Para ese mismo poblado fue el cuarto lugar con Pedro Parra Cruz, quien paró el cronómetro en 6 horas, 56 minutos y 07 segundos.



En quinta posición quedó el corredor de Querétaro, José Guadalupe de Jesús, con un tiempo de 6 horas, 58 minutos y 34 segundos.



El mejor extranjero fue el canadiense Etienne Robert con un registro de 8 horas 25 minutos y 12 segundos.



Los ganadores recibieron los siguientes premios: 35 mil pesos para el primer lugar, 25 mil para el segundo, 20 mil para el tercero, 7 mil 500 para el cuarto y 5 mil para el quinto. Los mismos premios se entregaron en rama femenil.



Completaron el top ten los siguientes competidores varones:



Sexto: Miguel LaraViniegras (Porochi, Urique) con 7 horas,10 minutos y 56 segundos.

Séptimo: José Guadalupe Villegas (Cieneguita, Urique) con 7 horas, 27 minutos y 58 segundos.

Octavo: Juan Valentín Requejo Frías (Cerocahui, Urique) con 7 horas, 35 minutos y 48 segundos.

Noveno: Miguel Villegas López (Coyachiqui, Batopilas) con 7 horas 37 minutos y 18 segundos.

Décimo:Silvino Cubesare Quimare (Huisuchi, Batopilas) con 7 horas, 41 minutos y 57 segundos.



Por las mujeres el primer lugar fue para la veracruzana Anahí Rivera Olmedo, con un tiempo de 8 horas, 17 minutos y 18 segundos.



En segundo sitio llegó Rosalba Gudiño, de Guadalajara, Jalisco, quien detuvo el cronómetro en 9 horas, 2 minutos y 4 segundos, mientras que en el tercer lugar se ubicó María de Jesús Reyes Castro, de Chihuahua capital, con tiempo de 9 horas, 15 minutos y 21segundos.



Ranulfo Sánchez, el ganador del Ultra Maratón, destacó su competencia con los rarámuris que, sin tanto equipo ni preparación, dan siempre una gran pelea.



Sánchez, trabajador de la Benemérita Universidad Agrohidráulica de Puebla, viene de ganar los cinco kilómetros verticales en el Pico de Orizaba y el Ultra Maratón de los Dioses, de 50 kilómetros, en el Estado de México.



El segundo lugar, Onorio Tomás Juárez, de Guachochi, de 25 años y padre de un pequeño, aseguró que la clave de su buen resultado es el entrenamiento que siempre realiza de forma cotidiana, ya que ante la falta de medios de transporte en la Sierra, no queda otra opción que correr. Onorio es agricultor y ya había ganado también en una ocasión esta carrera.



Anahí Rivera, la ganadora en rama femenil, manifestó su admiración por las corredoras rarámuris, que en su gran mayoría, compiten en huaraches.



“Tienen una fuerza y un valor increíbles; la verdad es que a mí de pronto me duelen los pies el correr y no sé cómo logran esa resistencia”, expresó la mujer de 35 años, originaria de Jalapa y madre de dos hijos.



El Ultra Maratón es organizado por el municipio de Urique y recibió apoyo de la Dirección de Turismo de Gobierno del Estado y de la Secretaría de Desarrollo Rural, instancia que proporcionó 400 mil pesos para repartir en 1,600 vales de 250 pesos que se entregan a los corredores, uno por cada etapa cumplida, de cinco que integran todo el circuito.



Quienes terminan la carrera reciben en total mil 250 pesos en vales, programa al que se suman las organizaciones extranjeras “Más Kórima” de Arizona y 100 Mile Club, de California, en Estados Unidos, quienes en este años entregaron otros 300 mil pesos para los vales de despensa, aparte de patrocinar camisetas, pañoletas, medallas y dulces.



En esta edición 15 de Caballo Blanco, participaron competidores de 10 países, 8 estados de las República Mexicana y varios municipios del estado.



Además de corredores estadounidenses, hubo registros de Bélgica, Alemania, Japón, Costa Rica, Inglaterra, Canadá, Francia, Australia, y Suiza.



De la República Mexicana, hubo participantes de Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla, Querétaro, Hidalgo, el Estado de México y Durango, además de la Ciudad de México.



Del total de 961 participantes, de origen tarahumara fueron 592, locales 47, nacionales 71, y extranjeros 51.



El éxito del evento deportivo y turístico de la edición 15 empezó el sábado de marzo con la inscripción y participación histórica en la carrera “Los Caballitos”, de 1,009 competidores en las distintas categorías, desde preescolar hasta preparatoria, con edades que van de los 3 hasta los 16 años. 05/03/2017