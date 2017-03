Limpieza y atención permanente en panteones municipales para mejor servicio: SPM Se mejorarán los procedimientos de servicio

El director de Servicios Públicos Municipales (SPM), Mario Vázquez Robles informó que la atención y operativos de limpieza se realizan de forma permanente en los cuatro panteones que se encuentran a cargo del Gobierno Municipal, ello a fin de brindar espacios de calidad para las familias chihuahuenses.



Personal operativo labora diariamente en los panteones municipales 1, 2, 3 y 4 para ofrecer espacios limpios y con atención sensible a la población que solicita alguno de los servicios, señaló. Desbrozado y retiro de maleza, basura y escombro son algunas de las actividades que constantemente se realizan en estos sitios,



“Los panteones municipales no están más en el abandono, como ocurría en el pasado cuando les brindaban atención solamente en vísperas del Día de Muertos, ahora la presencia es permanente por la dignidad que merecen todos los familiares de los chihuahuenses que ahí descansan”, expresó.



Al respecto, el funcionario municipal resaltó que además se trabaja para mejorar los procedimientos en un tema tan sensible como lo es la pérdida de un ser querido, por lo que reiteró el compromiso por agilizar y garantizar el servicio en los cuatro panteones municipales.



Finalmente, puso a servicio de la población el número 072 para mayor información o solicitudes de atención en panteones municipales. Del mismo modo pidió a la población que al acudir a visitar a sus difuntos, retiren los desechos y los depositen en los lugares disponibles para ello. 07/03/2017