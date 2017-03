Participan más de mil personas en la carrera “Corro por mí, por ti, por todas”

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que tendrá lugar el próximo miércoles 8 de marzo, el Gobierno Municipal a través del Instituto Municipal de las Mujeres realizó el pasado domingo la primera edición de la carrera con causa por las mujeres “Corro por mí, por ti, por todas”, con fin de apoyar causas en materia de salud, educación, igualdad y no violencia.



Cada causa fue representada por un color y apadrinada por distintas personalidades deportivas: por la Educación el marchista olímpico Horacio Nava con el color azul, por la No Violencia con el color naranja por la velocista olímpica Ruth Grajeda, por la Salud con el color rosa por el campeón nacional de atletismo Leopoldo López Baca y por la igualdad el color morado por la basquetbolista mundial Sofía Alejandra Payan Martínez.



La directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Margarita Blackaller Prieto, dio inicio a la carrera en punto de las 8:00 horas, el recorrido de 5 kilómetros, tuvo por ruta distintas calles de la zona Centro, iniciando en el parque de la Justicia en la calle Simón Bolívar.



Participaron cerca de 1,000 personas, entre mujeres, hombres, jóvenes y niños. La primera mujer en llegar a la meta fue Karla Reyes, con un tiempo aproximado de 20 minutos.



Los ganadores según cada causa fueron las siguientes:



Educación (color azul): Karla Guadalupe Reyes de Luna

Igualdad (color morado): Nubia Mayela de la Rosa Barrón

No violencia (color naranja): Virginia Palma Bustillos

Salud (color rosa): Leslie Vanessa Armenta Sáenz

Discapacidad: Alberto Enríquez Bailon



Los ganadores se hicieron acreedores a un certificado vacacional para hospedaje por tres días y dos noches en plan todo incluido para dos adultos y dos menores de edad, teniendo a elegir como destino Puerto Vallarta, Ixtapa, Mazatlán, Acapulco o Cancún. Estos premios fueron otorgados por patrocinio de Sun Pacific Vacation Club.



Al ser una actividad sin fines de lucro, lo recaudado con el costo de las inscripciones se donarán en su totalidad a proyectos sociales que apoyen las causas de la carrera.



El IMM refirma su compromiso con la sociedad chihuahuense al promover causas y actividades que ayuden al desarrollo pleno de la mujer.



Para mayor información acerca de la labor del Instituto Municipal de las Mujeres, comunicarse al número 072 extensión 2604. 07/03/2017