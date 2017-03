Donald Trump enfrenta la ira de los conservadores por la reforma del plan de salud "Obamacare" Varios legisladores republicanos consideran demasiado moderado el proyecto de reforma del sistema de salud presentado este lunes. “Esto es un Obamacare light, y no será aprobado. Los conservadores no van a apoyar eso”, dijo el influyente senador Rand Paul

El presidente estadounidense Donald Trump enfrentaba este martes una revuelta de los sectores más conservadores del Partido Republicano, insatisfechos con el alcance de su proyecto de reforma del sistema de salud Obamacare, que consideran demasiado "tibio".



Esto es un Obamacare light, y no será aprobado. Los conservadores no van a apoyar eso

Varios legisladores acusan a la propuesta de traicionar el dogma conservador de rigidez fiscal al mantener los subsidios de la ley actual, bajo el disfraz de descuentos en impuestos para quienes adquieran su seguro médico.



"Esto es un Obamacare light, y no será aprobado. Los conservadores no van a apoyar eso", dijo este martes el senador ultraconservador y ex aspirante presidencial Rand Paul.



El senador Rand Paul junto con otros legisladores contrarios al proyecto de reforma presentado por los republicanos durante una conferencia de prensa en Washington (Reuters)



Trump, por su parte, mantuvo en toda la jornada encuentros con una veintena de legisladores republicanos, incluyendo al jefe de la bancada en el Senado, y delante de los micrófonos de la prensa dijo sentirse "orgulloso de apoyar el proyecto de la reforma".



El secretario de Salud, Tom Price, dijo que la presentación del proyecto es apenas "el inicio del proceso" y que habría intensas negociaciones por delante.



El proyecto de ley presentado por los republicanos mantuvo dos provisiones centrales de Obamacare: que los jóvenes podían estar incluidos en los programas de salud de sus padres hasta los 26 años y que las aseguradoras de salud no pueden rechazar una cobertura a causa de enfermedades preexistentes



El intento de reformar el sistema de salud estadounidense, siete años después de la emblemática ley sancionada por Barack Obama, tendrá su primera prueba el miércoles, cuando dos comisiones de la Cámara de Representantes debatan y posiblemente enmienden la propuesta. 07/03/2017