Propone Jesús Villarreal eliminar diputados plurinominales

El diputado del Partido Acción Nacional, Jesús Villarreal Macías propuso reformar el artículo 40 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y el artículo 11 de la Ley Electoral del Estado, para que se reduzca el número de 11 a 7 diputados plurinominales.



El legislador panista señaló “En mis recorridos por mi distrito y en contacto con la ciudadanía es cada vez más evidente la necesidad de realizar ajustes a la forma en la que los servidores públicos debemos ejercer la representación política, ya que si no atendemos al reclamo de la ciudadanía, esta perderá las esperanzas de manera definitiva en sus representantes populares, al crearse más cargos burocráticos y con prestaciones cada vez más desproporcionadas”.



A nosotros como diputados, responsables de autorizar el gasto público y fiscalizar su ejercicio apegado a la ley, nos toca, ponerle un alto a esta tendencia, acotar en lo que resulte razonable, la representación política a los estándares más exigentes de la relación, representación gubernamental, gasto público y ciudadanía efectivamente representada.



Por último, Jesús Villarreal Macías, señaló que hay una constante crítica, que la clase política no tienen un comportamiento decoroso en el ejercicio del poder, que suele aprovecharse de su puesto e influencia para obtener beneficios que contrastan con las carencias de gran parte de la población, es por esto que se pide la reducción de 11 a 7 diputados plurinominales, los cuales no son representativos de la sociedad sino de los partidos políticos. 08/03/2017