Invitan a mujeres a hacer de su pasión su negocio La artista chihuahuense Alida Ortíz cuenta su historia

La incursión de la mujer en la economía es un hecho que ha beneficiado directamente el crecimiento de Chihuahua capital. Cada vez son más las mujeres que deciden emprender su propio negocio y con ello generar empleos y mejores condiciones de vida para la sociedad.



Un caso de éxito es el de Alida Ortíz, una artista chihuahuense que decidió emprender su propia empresa a partir de su talento y su pasión por el arte, convirtiendo sus creaciones en productos turísticos y plasmando en ellos su creatividad a través de la exaltación de la identidad chihuahuense.



“Algo que me apasiona es el arte, pintar, dibujar, crear cosas nuevas, usar diferentes materiales y busqué ayuda; me pregunté dónde podía realmente estructurar todas estas ideas y tomé un taller en donde me dieron el conocimiento para hacer de mi pasión mi negocio”, platica Alida, quien poco a poco ha ido consolidando su empresa.



Los productos de esta artista chihuahuense se han ido posicionando poco a poco en el sector turístico, pues imprime sus diseños en tazas, vasos y otros objetos, representando en ellos a Chihuahua.



“Todo empezó a fluir, a tomar forma, me empecé a preparar, empecé a pintar más y mi creatividad empezó a proyectarse y mis ilustraciones las empecé a plasmar en cosas: en tazas, en vasos, en shots de tequila, y vi que el campo del turismo necesitaba algo innovador y así es como empezó todo”, comenta esta artista chihuahuense, quien ya comercializa sus productos en museos, restaurantes y otros centros turísticos.



El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, en conjunto con otras instancias como el Instituto Municipal de la Mujer, Proempleo, cámaras empresariales e instituciones educativas, está trabajando por impulsar el crecimiento de la economía local y fortalecer el papel de la mujer dentro de este proceso.



Alida fue una de las mujeres beneficiadas en días pasados con la entrega del programa Proyectos Productivos, en donde se otorgan apoyos económicos en especie a aquellos negocios que están arrancando, a fin de darles herramientas que les permitan hacer más profesionales sus productos y servicios.



Asimismo, el Gobierno Municipal ha puesto en marcha otros programas que benefician a este sector productivo, como es el caso de Mujeres Emprendedoras, en el que se da capacitación a las chihuahuenses que están interesadas en poner su propio negocio.



De acuerdo a cifras del INEGI, a nivel nacional, las mujeres empresarias aportan 37 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país y el 70 por ciento de sus ganancias lo destinan a su familia y al desarrollo de sus comunidades. Asimismo, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de cada 100 mujeres, el 99 por ciento salda sus deudas y de cada 5 pequeñas y medianas empresas, 3 son lideradas por el sexo femenino. 08/03/2017