IMSS exhorta a mujeres a adoptar estilo de vida saludable para prevenir cáncer



Recalcó que se puede hacer mucho para evitar este padecimiento, adoptando hábitos alimenticios saludables, hacer ejercicio, evitar el consumo de alcohol y tabaco, realizarse la autoexploración en los senos para detectar a tiempo la aparición de bolitas en los mismos.



El especialista del Seguro Social indicó que muchas de las causas de esta enfermedad son de origen externo, por lo que es posible adoptar prácticas favorables para disminuir el riesgo de padecerlo.



Mencionó los factores de riesgo del cáncer de mama:



• Menopausia tardía

• Tener el primer hijo en edad avanzada o no haber parido

• No haber amamantado

• Antecedentes familiares de cáncer

• Tener sobrepeso

• No hacer ejercicio

• Consumo de alcohol y tabaco



De cáncer cérvico-uterino:



• Infección por VPH

• Infección por clamidia

• Antecedentes familiares de cáncer

• Consumo de alcohol y tabaco



Enfatizó que la auto-exploración mamaria debe ser práctica rutinaria a partir de los 20 años de edad, por lo menos una vez al mes, cuando ha terminado el periodo menstrual; es sencillo y se puede adoptar como un hábito durante el baño o al salir de éste.



Indicó que para el caso del cáncer cérvico-uterino es importante realizarse la prueba del Papanicolaou y acudir a revisiones cada dos años, una vez que se ha iniciado la actividad sexual, y utilizar condón para evitar contagios por Virus de Papiloma Humano (VPH) que puede desencadenar el desarrollo del cáncer.



Finalmente, manifestó que PrevenIMSS hace un llamado constante mediante la campaña “Chécate, Mídete y Muévete”, que de manera profesional se otorga en los módulos de Medicina Preventiva, ubicados en cada Unidad de Medicina Familiar. 09/03/2017