Cero incrementos en el 63% de los usuarios del servicio de agua en la capital: JMAS Chihuahua La inflación ha subido un 28% desde el 2011 a la fecha y desde entonces no ha tenido ningún tipo de ajuste el costo del servicio de agua

El 63% de los usuarios domésticos que están registrados dentro del padrón de este organismo descentralizado, -que es de 297 mil cuentas activas-, y cuyo consumo promedio es de 15 metros cúbicos mensuales no han sufrido incremento alguno en sus recibos de agua en este año, según lo informó, Mario Mata Carrasco, presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua (JMAS).



En rueda de prensa, el titular de la JMAS Chihuahua indicó que el 15% del padrón consume de 16 a 20 metros cúbicos y tienen un incremento de entre 23% y 26.79% en su recibo del agua correspondiente al 2016, mientras que un 10% de los usuarios, no sobrepasan del 26%, respectivamente.



Mata Carrasco explicó que, en específico, 32 usuarios presentaron una variación en sus recibos de este 2017 por error tarifario (y quienes no tienen contratado el servicio de saneamiento), fueron notificados y sus casos están en proceso de corrección por parte de este organismo. Dichos usuarios representan el 0.0001% del padrón.



En cuanto a los usuarios del sector comercial que consumen entre 10 y 20 metros cúbicos de agua, el presidente de la JMAS Chihuahua comentó que pagarán un 16% más; es decir, $44.36 pesos adicionales en relación al año pasado, los cuales representan el 65% del padrón de la JMAS y el restante, tienen un aumento inflacionario ponderado del 17.10%.



El funcionario invitó a la población a que se acerquen con el personal del área de Atención Comunitaria y Trabajo Social de la JMAS, quienes están a su servicio para aclarar sus inquietudes y una vez determinado sus consumos, hacer los ajustes necesarios en el cobro del suministro de agua.



Las sucursales de la JMAS Chihuahua ubicadas en Ave. Ocampo #1604, Ave. Vallarta #5902 local 38, Ave. Francisco Villa #5701, Blvd. Fuentes Mares #8418, C. Flores Magón #6000, C. Alejandro Dumas #15900 y Ave. Tecnológico #11520 interior 8, brindan un horario de atención de lunes a viernes de 7:30am a 3:30pm, y los sábados de 9:00 am a 1:00 pm en las tres primeras direcciones.

09/03/2017