Suspenden el fútbol en México por una huelga de árbitros Disconformes con las sanciones de 10 fechas a Aguilar y 8 a Triverio por las agresiones a sus colegas, los colegiados decidieron parar esta fecha

"La Asociación Mexicana de Árbitros no se hará presente en la Jornada 10 de la Liga MX, luchando por el respeto dentro del Terreno de Juego". Una breve publicación en Twitter desató una inesperada huelga de árbitros en el fútbol profesional de México.



La determinación llega luego de conocerse las sanciones para el argentino Enrique Triverio y el paraguayo Pablo Aguilar tras agredir a dos árbitros en los partidos que disputaron de la Copa México.





La Asociación Mexicana de Árbitros no se hará presente en la #Jornada10 de #LigaMX , luchando por el #Respeto dentro del Terreno de Juego

El goleador argentino del Toluca empujó al colegiado Miguel Ángel Flores en lo que fue la derrota 3-2 ante Morelia por los octavos de final de la copa azteca. "Siete partidos por intento de agresión y uno por insultar al cuerpo arbitral", detalló en conferencia de prensa el presidente de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, Eugenio Rivas.



La suspensión que recayó sobre el defensor guaraní fue todavía más severa: 10 partidos por el cabezazo que le tiró al juez Fernando Hernández en la caída 1-0 del América ante Tijuana por la misma instancia de la Copa. "Ocho partidos por intento de agresión y dos más por insultos al cuerpo arbitral", informaron las autoridades. Ambas suspensiones correrán para la Liga de México.



Sin embargo, el castigo no fue suficiente para el gremio arbitral que decidió a última hora anunciar el cese de actividades en la próxima fecha a horas del partido entre Veracruz y Puebla que iniciaría la décima jornada. Según informó el Diario Récord de México, el juez Luis Enrique Santander que debía arbitrar ese duelo abandonó el estadio a minutos del inicio.



La Asociación Mexicana de Árbitros unida por una sanción ejemplar para el fútbol, pedimos respeto y no más violencia #AMA #CopaMX #FEMEXFUT

