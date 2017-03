Imparten taller de empoderamiento de la mujer Convenio entre el IMM y CECATI No. 54

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se impartió en las instalaciones del CECATI No. 54 y en la CFE una capacitación en torno a la temática del empoderamiento de la mujer.



El Instituto Municipal de las Mujeres hizo firma de un convenio con algunos planteles de CECATI el pasado 27 de febrero, en el que se establecía un costo preferencial para las mujeres que acudieran al IMM, aplicables a los talleres que imparte el CECATI, el cual busca dar herramientas para el desempeño de algún oficio.



Alrededor de 60 personas se dieron cita a dicho taller en el CECATI No. 54, y 17 personas en la CFE, en el que, entre otras actividades, se debatió acerca del empoderamiento de la mujer y de la importancia que tiene la colaboración entre hombres y mujeres.



La conmemoración que cada año tiene lugar el 8 de marzo, busca refrendar el compromiso de buscar la igualdad para hombres y mujeres. Ambas instituciones están comprometidas con esta causa, ya que dan herramientas para el desarrollo integral de los individuos, ofreciendo capacitaciones como ésta, tratando de impartir ese mensaje de igualdad y complementación de ambos géneros para una mejor dinámica social.



Para mayor información acerca de la labor del Instituto Municipal de las Mujeres, comunicarse al número 072 extensión 2604. 11/03/2017