5 empresas mexicanas convirtieron el muro de Donald Trump en un impensado recurso publicitario Algunas ven que es una buena oportunidad para asociar su imagen al reverdecido nacionalismo. Otras se ofrecen como proveedoras de materia prima para su construcción

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no sólo construirá un muro en la frontera sino que busca por todos lados complicar las exportaciones a su país de las compañías mexicanas. Pero, quizás sin saberlo, ya hay empresas aztecas que han visto en su discurso una oportunidad para hacer negocios.



Una de las empresas mexicanas que aprovechó el tema del muro fue Grupo Modelo, dueño de cerveza Corona, que en enero pasado lanzó un comercial para responder al Make America Great Again, el principal lema de Trump.



La campaña publicitaria resalta los valores de todos los países del continente, su cultura y las distintas nacionalidades que conviven en la región. "América somos todos", le responde la empresa cervecera al mandatario, en un comercial que se viaralizó en las redes.



"América es la tierra de las oportunidades, una tierra de más de mil millones de habitantes, América salvaje, América multicultural, América unida. Basta de usar nuestro nombre para generar divisiones, eso no es lo que somos", recalca el comercial de la compañía mexicana comprada por la cervecera belga-brasileña AB InBev.



La organización del Gran Premio de México lanzó en febrero una campaña denominada #BridgesNotWalls (#PuentesNoMuros) a la que se sumó el piloto azteca Sergio "Checo" Pérez, a través de mensajes en redes sociales.



También en un video, "Checo" Pérez llama a eliminar los estereotipos que se tienen sobre México. En medio de una serie de textos e imágenes se resalta lo positivo del país como el nivel académicos de sus universidades y su gastronomía, entre otros.



"Tenemos tanto que enseñar. Nuestra filosofía siempre ha sido recibir al mundo con los brazos abiertos para compartir la grandeza de nuestro país", dice el piloto.





El premio se correrá el mes de octubre. Expertos en marketing e imagen pública consideran que este tipo de acciones abonan a las empresas mexicanas, no sólo en un tema de "solidaridad" sino también en sus ganancias.



"La idea es generar ganancias. El mensaje debe ser acompañado de un tono sentimentalista para que no parezca oportunista, 'construyamos puentes no muros' es un mensaje que en este momento vende", dijo a Infobae Eneas Mares París, socio de Énfasis Corporativo, empresa especializada en manejo de imagen.



Televisa, una de las principales cadenas de medios de habla hispana, es otro de las empresas mexicanas que se ha sumado a la pubicidad antimuro.



Su compañía de cable, Izzi, lanzó en febrero la campaña #PorUnaFronteraSinBarreras que utiliza el tema del muro para anunciar su servicio de telefonía con llamadas ilimitadas sin costo entre México y Estados Unidos.



"Mientras unos idean como levantar muros, nosotros acercaremos familias porque pueden poner una pared entre nosotros, pero las barreras no existen si nos mantenemos conectados", señala una voz en el comercial donde se observa a familias que rompen un muro.



Pero también existen empresas que no necesitan de emotivos comerciales para ver la muralla como un negocio.



Cementos Mexicanos (Cemex), la principal cementera del país, estaría dispuesta a proveer material para la construcción del muro, según señaló un alto ejecutivo de la empresa.



"Si alguno de nuestros clientes nos pide cotizar materiales, tenemos la responsabilidad de hacerlo, pero eso no implica que Cemex participaría en la obra", habría señalado el ejecutivo.



Otra mexicana que se anotó para vender materiales durante la construcción del muro es Cementos Chihuahua.



En noviembre de 2016, el director general de la empresa, Enrique Escalante, dijo en entrevista con la agencia Reuters que la firma también podría beneficiarse de otros proyectos de infraestructura de Trump.



"No podemos ser selectivos", expresó. "Somos un productor importante en esa zona y tenemos que respetar a nuestros clientes en ambos lados de la frontera", agregó. 12/03/2017