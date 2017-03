Nueva York en estado de emergencia mientras se prepara para la peor tormenta de nieve del año El gobernador Andrew Cuomo emitió un comunicado para alertar a la población, a la que instó a quedarse en sus hogares. El violento temporal llegará este martes al noreste de los Estados Unidos, apenas una semana antes del inicio oficial de la primavera

Hasta más de medio metro de nieve y vientos de 56 km/h se abatirán sobre la región desde el lunes de noche, anticipó el Servicio Nacional Meteorológico, que emitió una alerta hasta la medianoche del martes.



La tormenta, bautizada "Stella", puede acarrear dañinas ráfagas de viento de hasta 90 km/h.



"Creemos que será la peor tormenta de nieve de la temporada", dijo a la AFP Melissa di Spigna, una meteoróloga de la institución.



"En lo que va del año hemos tenido temperaturas bastante por encima de lo normal, así que este es realmente el primer periodo de frío" del invierno, afirmó.



Ante este panorama, el gobernador Andrew Cuomo declaró el estado de emergencia desde la medianoche. A través de un comunicado, instó a los ciudadanos a permanecer en sus hogares durante el martes y anticipó cómo se desarrollarán algunos de los servicios públicos.



La peor tormenta de nieve en la historia de Nueva York tuvo lugar en enero de 2016, con un saldo de al menos 18 muertos en la costa este del país. El récord se batió en Central Park, que recibió 67 cm de nieve en un solo día.



En la ciudad de Nueva York, la mayor del país con 8,4 millones de habitantes, se espera una nevada de 30 a 60 centímetros que provocará caos en el transporte, según Di Spigna.



"Nos estamos preparando para una tormenta significativa el martes, y los neoyorquinos deben prepararse también para la nieve y condiciones peligrosas en las carreteras", dijo el alcalde Bill de Blasio en un comunicado.



"Y además de la nieve, estará frío. Le urgimos a evitar cualquier viaje innecesario y a colaborar para dejar las carreteras vacías para equipos de limpieza y de primeros auxilios", afirmó.



Aunque el horario de verano comenzó a regir el sábado, atrasando la caída del sol en una hora, los neoyorquinos aún enfrentan temperaturas bajo cero y no pueden aún despedirse de su largo invierno.



La temperatura en Nueva York era de -4ºC a las 10h30 de este lunes, aunque el día es soleado y casi no hay nubes. Puede caer hasta -6,7ºC el martes y en los dos o tres días siguientes. El promedio para esta época del año es de 1 a 8ºC.



Escuelas cerradas, vuelos anulados



"La nieve se extenderá a través del noreste del país, desde el norte de Filadelfia, la ciudad de Nueva York hasta Nueva Inglaterra, donde esperamos la mayor cantidad de nieve", precisó Di Spigna.



Las escuelas ya anticipan que no habrá clases este martes. Más de 4.00 vuelos dentro, hacia o desde los Estados Unidos ya han sido cancelados, según FlightAware, un servicio de rastreo aéreo. Los principales aeropuertos afectados son los tres de Nueva York y los de Washington, Boston y Philadelphia.



Camiones de la ciudad de Nueva York esparcen sal por las calles y avenidas para evitar que la nieve se acumule, y lo mismo hacen los comerciantes y algunos residentes en las veredas frente a sus negocios y hogares.



El 9 de febrero, cuando una tormenta de nieve de menor calibre azotó la ciudad, las escuelas y los tribunales cerraron sus puertas, y hubo centenares de vuelos cancelados en varios aeropuertos del noreste.



Según el servicio meteorológico, la temperatura permanecerá toda la semana por debajo de lo normal para mediados de marzo, y comenzará a subir hacia el fin de semana, cuando hay posibilidad de lluvias.

Con información de AFP 13/03/2017