Recorrió Diputado Alex LeBaron en gira de trabajo los municipios de Cuauhtémoc, Gómez Farías y Madera Realizó convenios para trabajar en coordinación con la sociedad a fin de resolver necesidades expuestas como educación y energéticos, así como conocer el clima de incertidumbre en la seguridad de la región.

El Diputado Federal Alex LeBaron González, recorrió los municipios de Cuauhtémoc, Gómez Farías y Madera, donde pudo atender temas de educación, energéticos, y ver de primera mano el clima de incertidumbre en seguridad que se vive en la región.



Al atender a la sociedad civil, escuchar y llegar a convenios para trabajar juntos en resolver las necesidades expuestas, respecto a educación, el Legislador dio a conocer ampliará el programa de becas que entrega con la donación mensual del 50% de su Sueldo al Distrito, y se comprometió a ampliarla específicamente para los jóvenes de Madera.



A primera hora, estuvo con elementos de Seguridad Pública, quienes dijeron tener toda la disposición para capacitarse y someterse a las pruebas que la ley establece, a fin de cumplir su función de manera adecuada ante la sociedad a razón del decreto del Estado recientemente publicado.



Por su parte, el Diputado LeBaron, expresó su respaldo a las corporaciones, siempre y cuando actúen dentro del margen de la ley, cumplan con todos los exámenes de confianza y entrenamiento requerido, por lo cual vigilará los derechos laborales e individuales de cada elemento.





Posteriormente, se reunió con líderes ejidales, a quienes apoyará ante dependencias federales para destrabar pagos programas como ProAgro, Progan, y concesiones de agua de la Presa Peñitas.



En cuanto a la complicada situación de los Energéticos, ante los integrantes de la agrupación “Unidos por Madera” entregaron un pliego petitorio en el que solicitaron la colaboración del Diputado LeBaron González y para gestionar ante la Comisión Regulatoria de Energía a fin que se establezca la tarifa de la gasolina al precio que dictamina el reglamento. Por ley, si un municipio no tiene una tarifa definida por decreto, se aplicará el costo del municipio más cercano que sí tenga tarifa establecida, en este caso se usaría referencia del Municipio de Temósachic; ya que actualmente existe una falla en la medida regulatoria, en la que Madera es afectado por un excedente de $0.36 centavos por litro.



En este mismo tenor, se compartió el próximo arranque del Programa Subsidio al Diésel Agropecuario impulsado desde el 2015 por Organizaciones de Productores de todo el Estado y Legisladores Federales en el cual se logró ante el Gobierno Federal la implementación de la Ley de Energía para el Campo que busca disminuir costos de los energéticos, en este programa que beneficiara a más de 16,000 productores con un apoyo de $2.0 pesos por litro.



Por otra parte, líderes comerciantes del CODER (Consejo de Desarrollo Regional de Madera), pidieron apoyo para garantizar la estabilidad de seguridad en la región, a fin que no se desprestigie más a Madera, ya que las notas negativas afectan severamente la imagen del municipio y asustan al turismo, una de las actividades de mayor derrama económica en las próximas fechas de Semana Santa.





Reconocieron que sí hay problemas de inseguridad, particularmente en la zona colindante con el estado de Sonora, al igual que en el resto del Estado; pero no se debe permitir degradar la imagen de Madera y mostrarla ante la opinión pública como “una zona de guerra”. "El Estado debe atender de manera coordinada y urgente las denuncias, sobre todo en la zona antes mencionada ya que la gente se siente abandonada por las autoridades, mas con las recientes denuncias de fosas clandestinas" mencionaron los presentes. 13/03/2017