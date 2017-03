Inicio de Campaña Contra Incendios Forestales 150 Brigadas con un total de 1,257 integrantes combatirán incendios en la Sierra Tarahumara

El día de hoy, en la ciudad Deportiva Sur, se llevó a cabo el inicio de la Campaña de Combate de Incendios Forestales 2017, hasta donde asistieron representantes de las brigadas de Guadalupe y Calvo, Guachochi, Madera, Balleza, Bocoyna y Chihuahua, entre otros.



De acuerdo a lo informado por el secretario de Desarrollo Rural, Rubén Chávez Villagrán, este año trabajarán en la protección del bosque aproximadamente 150 brigadas con un total de 1,257 efectivos, quienes están distribuidos a lo largo y ancho de la Sierra Tarahumara, principalmente, lo anterior sin descuidar las zonas de transición y el semidesierto.



Las brigadas forman parte de una estructura organizacional en la que tiene gran importancia la participación de las asociaciones de productores, quienes no solo coordinan los combates, también se suman con sus propios elementos a las establecidas por la Comisión Nacional Forestal y el Gobierno del Estado.



Chávez Villagrán, informó además que año con año se suman al combate de los siniestros considerados de mayor importancia, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil, personal de los municipios afectados, voluntarios y otras dependencias que operan brigadas contra incendios.



“De las 150 brigadas, 40 serán apoyadas directamente por el Gobierno del Estado en concurrencia con la CONAFOR”, añadió.



En cuanto a la Coordinación General del total de brigadas, se dijo que estará a cargo del Gobierno del Estado y la Comisión Nacional Forestal.



Destacó que en la Dirección de Desarrollo Forestal se tiene un monitoreo permanente a través de los datos procesados por CONABIO y la Comisión Nacional del Agua, provenientes de los Satélites Noa y Terra de la NASA.



La protección de los bosques nos permite contar con los Servicios Ambientales que garantizan la sobrevivencia del ser humano sobre el planeta, a través de la captación del agua de lluvia que forman arroyos y ríos superficiales, al irrigar grandes extensiones de tierras que nos garantizan la seguridad alimentaria.



El agua, que se infiltra al suelo constituye los mantos freáticos, de donde posteriormente se extrae para usarlas en nuestras actividades diarias.



Los bosques también participan en la generación de oxígeno, indispensable para la sobrevivencia de los seres vivos.



Los bosques capturan el bióxido carbono que forma los gases de efecto invernadero, y se han convertido en grandes almacenes de CO2, de ahí la importancia de su conservación, que se logra a través de la eficiencia que tienen nuestros brigadistas para atender los siniestros forestales.



Finalmente Chávez Villagrán recalcó que estamos, preparados para enfrentar los siniestros forestales que se presenten, para mantener la seguridad de nuestros bosques en esta temporada, mediante la preparación técnica y la valentía de hombres y mujeres que conforman las brigadas forestales.



*Recomendaciones para evitar incendios forestales*



 Si vas de paseo o vives en el bosque, no enciendas fogatas, si lo tienes que hacer, limpia el lugar de vegetación, rodéalo con piedras y al retirarte cerciórate de apagarla con agua o tierra.

 No tires cigarros o cerillos encendidos en la carretera.

 No dejes basura en el bosque.

 No dejes botellas de vidrio al descubierto

 Y para la preparación de tu terreno agrícola no quemes los esquilmos, incorpora la materia al suelo, y en caso de que tengas que hacerlo, hazlo mientras sea en grupo con tus vecinos y de ser posible en la madrugada, cuando la temperatura es baja y existe humedad relativa en el ambiente.



Para informar sobre un incendio marca gratuitamente al 01 800 INCENDIO o al 429.33.00 ext.17702 13/03/2017