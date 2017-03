Pide Maru Campos perdón por omisiones de pasadas administraciones en caso Aeroshow Cumple compromiso al dar solución viable y definitiva a víctimas y deudos

Tras la aprobación en Cabildo de la indemnización a las víctimas directas e indirectas del “Aeroshow” la presidenta municipal Maru Campos Galván encabezó el evento de firma de convenios con los afectados, a quienes dirigió un sentido mensaje con el que pidió perdón a las víctimas y sus deudos, por las omisiones que la institución municipal y las administraciones que la antecedieron, tuvieron en la organización del evento y en la atención a los afectados.



La Alcaldesa reconoció la fortaleza y disposición de las víctimas así como sus familiares, además recordó a Carlos Catillo Peraza y Manuel Gómez Morín, con el concepto del dolor evitable.



“Del dolor que los gobiernos y los funcionarios públicos que actuamos en su nombre podemos evitar” explicó.



Señaló que hay ocasiones en que los actos de gobierno pueden ser causas directas de tragedias y de dolor humano. Ese es el dolor humano evitable: el que si los gobiernos actúan como es debido, con la diligencia, el cuidado, el respeto a la ley podemos evitar que se produzca y así evitar el dolor evitable.



“El 5 de octubre de 2013 es una fecha sumamente dolorosa para nuestra comunidad, es también un ejemplo, triste, de cómo la actuación y el descuido de funcionarios y gobierno puede llegar a ocasionar el dolor humano al que me he referido” puntualizó la Alcaldesa.



Campos Galván destacó que lo más lamentable de esa tragedia es que se pudo evitar, ya que estuvo en manos de la autoridad haber previsto y corregido muchos de los errores y negligencias humanas que fueron la causa directa de los hechos que hoy todos lamentamos.



Tras establecerse que las autoridades involucradas en la organización de un evento al que acudirían miles de familias chihuahuenses y que requería medidas de seguridad concretas para garantizar la seguridad de esas familias, fueron omisas y negligentes con el deber fundamental de todo gobierno que es el de garantizar por todos los medios a su alcance la seguridad e integridad física de sus gobernados, en ningún momento dichas autoridades municipales reconocieron responsabilidad alguna en la tragedia.



Además frente a una resolución que los sancionó con una amonestación por su negligencia y falta de aplicación de la ley, impugnaron dicha amonestación.



Maru Campos reconoció que la institución municipal tiene el compromiso de resolver este gran pendiente con los afectados, por lo que recordó que desde el día de la toma de protesta asumió el compromiso de dar solución viable y definitiva a la justa demanda de resarcimiento y desagravio que el gobierno municipal como institución les debe.



“Como Presidenta, quiero pedirles perdón a las víctimas y sus deudos, por las omisiones que la institución municipal y las administraciones que me antecedieron, tuvieron en la organización del evento y en la atención a ustedes como deudos” puntualizó la Alcaldesa.



Agregó que pedía perdón sabiendo que si bien no cambia el pasado, sí se permite transformar el presente y el futuro con acciones concretas que busquen remedia, lo que es irreparable.



“Lo que sí está a nuestro alcance es sentar un precedente para que la administración pública asuma la parte que le corresponde; y hoy estamos aquí para cumplirlo” dijo.



La Presidenta Municipal anunció que en próximas fechas estará arrancando la construcción del memorial a las víctimas, para que su recuerdo y de lo sucedido esté siempre presente y, nunca se repita una tragedia similar.



“Este acto era para mí un acto indispensable. Cerrar ya esta actitud miserable de postergar la toma de decisiones por el cálculo de cuidar la trayectoria política de unos cuantos. Cerrar este largo periodo de trámites y evasivas que no centraron su prioridad en las familiares de las víctimas, que también necesitan saber que esto ha concluido y tener la oportunidad de ver hacia delante” añadió.



En su mensaje, la Alcaldesa señaló que este acto formal, es para su administración un acto de justicia que significa la clausura de un capítulo que durante tres años solo hacía que se reviviera ese evento doloroso diariamente con cada trámite infructuoso, cada evasiva que solo alimentaba la frustración y lo que tiene que alimentar ahora es la esperanza.



“Ahora podemos ver hacia delante, juntos, ustedes y este gobierno, recuperando su confianza juntos. Ahora podemos ver hacia delante con todos los que habitamos esta ciudad, con una profunda fe, una renovada esperanza” Finalizó.



Tras su mensaje, Maru Campos se acercó con cada una de las víctimas y familiares que asistieron a la firma del convenio para brindarles un afectuoso abrazo y refrendar su compromiso con ellos y con todos los chihuahuenses. 13/03/2017