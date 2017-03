Gobierno Municipal cumple con deudos y víctimas del Aeroshow Después de más tres años se logra indemnización

- Por unanimidad se aprueban indemnizaciones sentando precedente de responsabilidad

Este 13 de marzo en Sesión Extraordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Chihuahua aprobó indemnizar a los afectados en el evento del 5 de octubre de 2013 conocido como “Aeroshow” aprobándose para estos efectos un monto global total de $70’915,569.60 (setenta millones novecientos quince mil quinientos sesenta y nueve pesos 60/100 moneda nacional) a favor de las víctimas directas e indirectas que firmaron un acuerdo reparatorio con Municipio



Dentro de los antecedentes, la regidora Adriana Díaz Negrete, señaló que este suceso dejó a 9 personas sin vida y con lesiones a por lo menos 58 personas más, debido a las graves omisiones e irregularidades cometidas por los organizadores del evento tanto en su planeación como desarrollo.



Explicó que ante la magnitud y trascendencia del acontecimiento que enlutó a los chihuahuenses, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició de oficio un expediente de queja a fin de documentar las violaciones a los derechos humanos, teniendo como resultado una recomendación solicitando la reparación del daño ocasionado a las víctimas directas e indirectas, en las que se incluya la indemnización respectiva, la atención médica incluyendo las prótesis y equipo médico necesario, así como la atención psicológica adecuada.



Adriana Díaz Negrete, señaló que la presente administración municipal se encuentra convencida del derecho que les asiste a las víctimas a la reparación integral de los daños que les fueron ocasionados y a recibir la indemnización correspondiente así como al deber de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, lo que tiene como consecuencia que el Estado deba prevenir, investigar, sancionar, pero sobre todo, reparar las violaciones de los derechos humanos, en los términos establecidos por la ley.



Se puntualizó que el derecho a la reparación integral permite, en la medida de lo posible, anular todas las consecuencias de la actividad administrativa irregular y reestablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad, si el acto no se hubiera cometido, y de no ser posible, es procedente el pago de una indemnización justa como medida resarcitoria por los daños ocasionados.



“Esta administración no es indiferente al dolor” señala el dictamen presentado al pleno en voz de la regidora Díaz Negrete en donde se explica además que las víctimas fueron escuchadas y atendidas como parte de la necesidad de reconocer sus derechos y por tanto estar en posibilidad de resarcir el daño ocasionado de manera inmediata.



“En forma directa, pública y de frente a la comunidad chihuahuense, aceptamos la responsabilidad que tuvo la administración municipal en los daños que les fueron ocasionados, en la pérdida de vidas humanas y en las lesiones sufridas por decenas de personas, daños que no se agotaron en un solo momento, sino que se prolongaron por otros tres años más y aún siguen sufriendo sus consecuencias. Por lo que es un deber y obligación de esta administración municipal resarcir, en la medida de lo posible, todos los daños ocasionados en función de las necesidades de cada una de las personas involucradas, de manera inmediata, real y efectiva” dijo.



Tras la lectura de los antecedentes y consideraciones se aprobaron 10 convenios de indemnización que se desglosan de la siguiente manera:



• 5 convenios para establecer la indemnización correspondiente por el fallecimiento de 6 personas, acontecimiento que enlutó a cinco familias, y representan la pérdida de hombres, mujeres, niños y niñas. Con estos convenios se brinda atención a 6 víctimas directas y 16 víctimas indirectas.



• 5 convenios para establecer la indemnización correspondiente por los daños personales, físicos y psicológicos ocasionados a 16 personas.



De esta manera, la presente administración municipal 2016-2018 cumple con reparar los daños ocasionados a 38 personas afectadas.



Es importante señalar que la reparación integral comprende de manera general el pago de una indemnización compensatoria, becas académicas, medidas de satisfacción y no repetición, seguridad social a efecto de garantizar asistencia médica y quirúrgica, rehabilitación, hospitalización cuando sea necesaria, medicamentos y material de curación, los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios.



Además de lo anterior se incluye como parte de la reparación integral el compromiso y obligación de continuar trabajando en conjunto para enaltecer y respetar la memoria de las víctimas; y que la tragedia que vivieron en lo personal y que sufrimos como comunidad, nunca y bajo ninguna circunstancia se vuelva a repetir.



Por concepto de indemnización se aprobó un monto global de $70’915,569.60 (setenta millones novecientos quince mil quinientos sesenta y nueve pesos 60/100 moneda nacional), en los términos, condiciones y plazos contenidos en los 10 convenios celebrados.



El Gobierno Municipal es consciente que no puede volver las cosas al estado que tenían previo a la tragedia, pero busca hacer la diferencia para que a partir de este momento las vidas de las víctimas del Aeroshow tengan un impacto positivo y puedan sanar las heridas que les fueron infringidas, empezando con el reconocimiento del error cometido y el derecho que les asiste a recibir una justa retribución.



Finalmente se explicó que el pago de las indemnizaciones por los montos y plazos establecidos, se encuentran plenamente justificados y no afectan el interés público, por el contrario, buscan establecer un precedente positivo de resarcimiento y evitar que cualquier ente de gobierno incurra en actividades y omisiones que ocasionen daño a los gobernados, y que en caso de que ello ocurra, los ciudadanos reciban la justa retribución a la que tienen derecho como medida de protección, respeto y garantía a sus derechos humanos y los de sus seres queridos. 13/03/2017