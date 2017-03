Posicionamiento sobre las actas de nacimiento en el estado de Chihuahua

A la Comunidad chihuahuense en general

Y en particular:

Al Gobierno del Estado de Chihuahua y a su Registro Civil.

A “El Heraldo de Chihuahua”, a “El tiempo”



Chihuahua, Chih. a 14 de Marzo del 2017.- Nos preocupan profundamente las interpretaciones pervertidas que se le han dado al concepto de filiación en las actas de nacimiento que se utilizan desde Mayo del 2016. La filiación no es otra cosa que el vínculo jurídico consanguíneo o civil de la persona registrada, lo que incluye a sus ascendientes y descendientes.



Consideramos importante reconocer el servicio que brindó la institución católica al registrar los nacimientos, matrimonios y defunciones hasta bien entrado el siglo XIX. Sin embargo, parece que no han caído en cuenta aún de que esa atribución cesó desde entonces. Ahora la responsabilidad de todos los registros civiles son potestad del Estado. Y éste, en apego a la constitución política que lo regula, no puede hacerlo en un marco distinto que el de los derechos humanos y la república que representa.



Los Derechos Humanos NO son una moda, componen un marco objetivo de derecho, vinculante por completo al Estado mexicano desde la reforma constitucional del 2011. Integran múltiples acuerdos, convenios y pactos internacionales de Derecho y han costado la vida de miles de personas que han entregado su vida por defenderlos y ejercerlos.



Instamos al Registro Civil a no ceder un ápice de aquellos acuerdos federales a partir de los cuales podemos integrarnos con regularidad en la lógica del Registro Nacional. No estamos dispuestas a tener actas diferenciadas que luego nos obliguen a pagar más para que puedan certificarse de acuerdo a los lineamientos del Registro Nacional.



Consideramos que sería una vergüenza inaudita que a Chihuahua se le conociera por una situación retrógrada de semejantes proporciones. Y a este respecto, le informamos a El Heraldo y a El Tiempo, los “medios de comunicación” que desde días pasados se han encargado de promover esta campaña de desinformación, alarmista y chocante, que estamos especialmente preocupadas y molestas por su forma de manipular la información. Una encuesta en línea con alrededor de 2000 votantes, no da cuenta en lo absoluto de la opinión generalizada de la población. Y el tema de este cambio en las actas, a todas luces justificado jurídicamente, no había suscitado mayores comentarios hasta que ustedes, perversamente han buscado alarmar y generar miedo. Es una pena que a falta de argumentos utilicen precisamente el miedo para azuzar.



Por un estado completamente laico, por una nueva sociedad justa, igualitaria y libre.



Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C. (CAMT)

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)

Colectivo Epistémico de Teoría Crítica de Chihuahua

Círculo de Estudios de Género, A.C.

Ecos de Mirabal

Fátima, I.B.P.

Grupo Abogadas Demócratas

Grupo Feminista 8 de marzo

Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas

Justicia para Nuestras Hijas

Kakúm Colectiva

Mujeres Barzonistas

Mujeres por México en Chihuahua, A.C.

Observa Ciudadan@, Observatorio para el Acceso a la Información Pública

Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A. C. (UCD Chihuahua)

Red Mesa de Mujeres en ciudad Juárez

Red por la Participación Ciudadana

Transforma, A.C.

14/03/2017