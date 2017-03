El PAN apoya al Colegio de Bachilleres; no al chantaje de "ciertos líderes sindicales".

"Los alumnos de Chihuahua no deben de ser convertidos en rehenes de "ciertos líderes" del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, ni mucho menos resultar afectados por los chantajes y la cerrazón política de unos pocos, pues está en juego su educación y su futuro", dijo Fernando Álvarez Monje al hablar del paro de labores injustificado que fue convocado por el sindicato del Cobach.



El líder estatal panista señaló que el compromiso del gobierno del PAN, encabezado por Javier Corral, fue de enfrentar firmemente la corrupción y la manipulación política, en especial la que entorpece el desarrollo de lajuventud en la entidad y, ante los embates de grupos minúsculos que intentan desacreditar no solo el desempeño del gobierno, sino la educación de los jóvenes chihuahuenses, el PAN brinda su apoyo irrestricto al gobierno panista y su apego al estado de derecho.



"No podemos permitir que en Chihuahua nuestros hijos enfrenten una problemática educativa similar a la que han padecido otras entidades como Oaxaca. Esta firme postura es compartida por la inmensa mayoría de padres de familia y estudiantes del Cobach, inclusive por los propios maestros de la institución", dijo.



"Por eso convocamos a la sociedad, sobre todo a los padres de familia, a que defiendan el derecho de sus hijos a una educación de calidad, una educación que esté blindada frente a los intereses políticos-partidistas del "cierto liderazgo sindical" y repudien los chantajes mediante los cuales pretenden manipular al gobierno para exclusivamente satisfacer sus intereses político-partidistas de grupo", apuntó Álvarez Monje. 16/03/2017