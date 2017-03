Fechac ofrece 12 mdp para proyectos de educación en Juárez

La Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C., (Fechac), lanza la Convocatoria Proyectos de Educación 2017, la cual, busca apoyar con 12 millones de pesos a organizaciones de la sociedad civil (OSC) que formulen proyectos que mejoren la calidad educativa juarense.



Desde este día hasta el 17 de abril de año en curso, Fechac recibirá y analizará proyectos que cumplan con lo establecido en la convocatoria, según informaron en conferencia de prensa el consejero directivo Luis Alberto Barrio Ramírez y la coordinadora de proyectos Rocío Gasca Jaramillo, ambos de Fechac.



El año pasado, Fechac invirtió más de 12 mdp para impulsar 50 proyectos presentados por 17 OSC.

Objetivo de la convocatoria



Lograr una educación básica e integral de calidad y de formación humana en las familias, en los centros de educación y en la comunidad, impulsando proyectos que promuevan la mejora continua, la inclusión y permanencia de los alumnos y la participación de la comunidad en las actividades escolares.



Criterios normativos de elegibilidad y requisitos



Los proyectos que se presenten deberán enmarcarse en los niveles escolares de media superior y básica.



Deberán incidir en la formación humana, ética y cívica de alumnos y sus familias; estimular la participación de padres de familia en las actividades escolares; provocar la inclusión y permanencia educativa y fomentar la formación de oficios en jóvenes estudiantes de secundaria y preparatoria, así como en desertores.



Cobertura

Dirigida a Ciudad Juárez, Villa Ahumada, Guadalupe Distrito Bravo y Práxedis G. Guerrero.



* Se dará prioridad a aquellas zonas identificadas con muy alto, alto y mediano grado de marginación conforme a los criterios de índice de marginación urbana, publicados por el Consejo Nacional de Población.



Requisitos de participación

* Podrán presentar proyectos las organizaciones legalmente constituidas que operen dentro de los límites del estado de Chihuahua.



* Donataria autorizada por el Sistema de Administración Tributaria (asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada, instituciones de beneficencia privada, escuelas públicas de nivel básico o media superior, escuelas privadas de carácter social y albergues).



Criterios de evaluación

* La vigencia del proyecto deberá ser contemplada para el periodo de ciclo escolar: septiembre de 2017 a julio de 2018, o bien, operación de hasta 14 meses. * No serán objeto de apoyo aquellos proyectos que:



1. Operen con fines de lucro.

2. Realicen proselitismo a favor de algún partido político o sindicato.

3. Tengan como fin el culto o proselitismo religioso.



Montos de apoyo

Fechac, destinará a través de la Convocatoria "Proyectos de Educación 2017", la cantidad de $12,000,000.00 (Doce millones de pesos 00/100 M. N.). Las instituciones podrán recibir apoyo hasta por el 70 por ciento del costo total del proyecto.



Junta de aclaraciones



* La junta de aclaraciones para organizaciones interesadas en participar en la presente convocatoria, se realizará el 28 de marzo, a las 3:00 p.m.

* Los días 12, 13 y 14 de abril, a las 10:00 a.m. se llevará a cabo un taller de orientación para elaboración de solicitudes. Ambos eventos se efectuarán en las instalaciones de Fechac.

Resultados



* El periodo de recepción de los proyectos será a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria hasta su cierre programado el 17 de abril de 2017, a las 2:00 p.m.

* Los proyectos serán evaluados por el Consejo Local Juárez de Fechac y los resultados

serán dados a conocer en agosto 2017.



Para conocer la convocatoria completa, ingresar a la página www.fechac.org.mx

[http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001xsm4LjYgfTnahsKvWlH2w1XabpGTwrUofPTDJ42aLtWDFehWFSeiF5ck88cQbpimVC3ksuPD4FZ6M9Es2r338powo7tAW2p0fvFuGocOXBdMINjSnhqrIdjFFrLTLr3zvWykwXrb7sCWOj4yNyg9tsu5ulGI3OlrIS4kWdkCok0=&c=ujI0B8rpfdZqOmrwSxFxHNfsLQdiXQoaVnrULLm6ZIbJYKO5sBQLrg==&ch=XqKBGNCTNvw0SqwUBZt3YMevVJlec3V2_LsHTS7BGBJiGMJZ8V94lg==]



Mayores informes al número telefónico (656) 617-2241 al 44, con Rocío Gasca, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes, o bien, al correo electrónico rgasca@fechac.org.mx

Todos los proyectos impulsados por Fechac son posibles gracias a un modelo de

responsabilidad

social compartida que suma los esfuerzos de los empresarios chihuahuenses, quienes

aportan recursos económicos y el trabajo voluntario de 130 consejeros provenientes

de organismos empresariales; el Gobierno del estado, que recauda solidariamente

las aportaciones a través de su secretaría de Hacienda; el Congreso del Estado,

que emite un decreto que permite este mecanismo; y las organizaciones de la sociedad

civil, que coinvierten con la Fundación y operan proyectos enfocados en formar una

mejor comunidad. 16/03/2017