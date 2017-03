Que nadie use a los jóvenes para posiciones con objetivos políticos: Javie Corral Sí al diálogo con maestros del Cobach, pero no bajo chantaje o perjuicio para sus 44 mil alumnos

al El Gobierno del Estado está abierto al diálogo con los maestros del Sistema del Colegio de Bachilleres que suspendieron clases en demanda del alza salarial correspondiente al año en curso, pero no con exigencias que están fuera del ámbito del estado, con chantaje o perjudicando a 44 mil alumnos.



“Estamos abiertos al diálogo. Pero no bajo esquemas de presión o de chantaje. Eso no lo podemos aceptar con nadie, porque somos una institución abierta al tiempo, al cambio con métodos democráticos, con cauces institucionales para dirimir cualquier conflicto”, expresó el gobernador Javier Corral al ser abordado por la prensa al término de la firma de convenio con el Instituto Nacional para Evaluación Educativa.



El mandatario estatal dijo que su administración está generando los mecanismos de interlocución con los maestros y las maestras del Colegio de Bachilleres, “pero lo único que no se puede hacer es afectar a los estudiantes que quieren prepararse y que quieren acudir a la escuela”, acotó.



Dijo que su gobierno ha sido receptivo a las peticiones y a las distintas demandas. “Hay aspectos que no están en nuestras posibilidades y que tienen que ser consultadas en otras instancias del Gobierno Federal para saber de las posibilidades que tenemos sobre los incrementos”, comentó.



Explicó que se está revisando la parte relativa al incremento del 3 por ciento que solicitan los docentes, conforme al aumento que fue autorizado por la UNAM y que de alguna manera es el parámetro que sirve para las demás instituciones educativas en esta materia.



“No estamos ni negados a la gestión, ni al planteamiento. Lo que no queremos, y llamamos a los maestros y a las maestras a que no se dejen presionar, ni intimidar, ni chantajear. Que nadie use a los jóvenes del Colegio de Bachilleres y mucho menos sus profesores, para posiciones que tienen que ver más con objetivos políticos, que académicos o de mejoramiento de la institución”, resaltó.



Recordó que en Chihuahua existe un problema mayúsculo con el Colegio de Bachilleres en relación a la falta de acreditación de muchos salones en la mayoría de los planteles del Cobach por parte del Gobierno Federal.



“El Gobierno de Chihuahua está asumiendo prácticamente la carga en su totalidad. Estamos pidiendo que sean acreditados para que mantengamos el mecanismo de 50 y 50. Y ese es también uno de los problemas que queremos discutir con los profesores y con las profesoras”, dijo.



Consideró muy necesario cuidar al Sistema del Colegio de Bachilleres y nunca colocar a los jóvenes como instrumentos de presión, porque son los que únicamente salen perjudicados.



Respecto a la versión de los docentes de que es normal que ya se empezara a negociar el incremento salarial, Corral Jurado consideró que no es así. “Sí, en febrero se abrió la negociación, pero como ellos mismos saben, no se ejercen, ni se autorizan los aumentos en ese momento. De hecho, en diciembre del año pasado se terminó cumpliendo el acuerdo de revaloración salarial del año anterior”, resaltó.



La negociación está abierta. “Lo que no tenemos por ahora es la certeza de que el Gobierno Federal habrá de generar ese aumento también” dijo.



“Vamos a propiciar que así sea, estamos conscientes, en la medida en que nosotros podamos mejorarle las condiciones de ingresos a los maestros y a las maestras seremos los primeros, no vamos a regatear a los profesores un ingreso digno”, señaló



“Lo hacemos todo en el marco de las posibilidades económicas y financieras del estado. Nuestra mejor disposición. Pero les pedimos que no perjudiquen a los niños, a los jóvenes en nuestro estado”, concluyó. 16/03/2017