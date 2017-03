Firma Estado Convenio de colaboración con Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Colocan la calidad al centro de la educación y hacen alianza por la mejora del modelo en Chihuahua



--La evaluación no debe ser instrumento punitivo: Javier Corral; anuncia creación del Instituto Estatal de Evaluación Educativa

Para garantizar que la evaluación se convierta en instrumento de mejoramiento de la calidad educativa en Chihuahua, el Gobierno del Estado y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), firmaron un convenio de colaboración.



El convenio fue signado por el gobernador Javier Corral Jurado, el secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón Galindo y por la consejera presidenta del INEE, Sylvia Schmelkes del Valle, en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, donde también estuvieron presentes las dirigencias de las secciones 8 y 42 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE).



En ese marco de alianzas y colaboración con el INEE, el gobernador Javier Corral anunció que Chihuahua contará con un Instituto Estatal de Evaluación Educativa, para evaluar no solamente a alumnos y maestros, sino también a las autoridades que deberán cumplir con la parte que les corresponde, ya que la calidad de la educación, además de ser un derecho garantizado en la Constitución, es un derecho humano.



El mandatario explicó que en el apartado de educación del Plan Estatal de Desarrollo, se incluirá la operación de un sistema estatal de evaluación educativa que vincule y articule a diversas instancias, que se convierta en sistema de medición y retroalimentación, cuya información y resultados realmente se apliquen para mejorar la educación.



El convenio de colaboración busca asegurar la aplicación de los lineamientos de evaluación en la entidad, proporcionarle al INEE las propuestas de evaluación que surjan del estado, favorecer el intercambio de información para el análisis, investigación, innovación y asesoramiento entre ambas partes.



“La calidad constituye el centro de la educación y es responsabilidad del Estado, por medio de la federación y las entidades, garantizarla”, expresó el gobernador Javier Corral.



Destacó que la evaluación debe ser integral, que diagnostique las fallas y deficiencias para corregirlas y de ninguna manera debe ser un instrumento punitivo.



Explicó que se sientan las bases para conjuntar conocimientos y recursos para el fortalecimiento de la evaluación en el sistema de educación local.



“Con este tipo de medidas contribuimos a la concreción de la reforma educativa, en uno de sus objetivos, justo cuando se avanza hacia la revisión del modelo educativo”, señaló el mandatario estatal.



Consideró que en el llamado Pacto por México, hubo algunas reformas que no dieron los frutos que se esperaban pero la educativa sí va por buen camino.



Recordó que fue la Comisión de Educación del Senado de la República, de la que formó parte, la que insistió en que la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto de la Reforma Educativa, incluyera la calidad y se sentaran las bases para que mediante el INEE, las evaluaciones tuvieran un resultado real en la mejora de la educación.



“Bajo ninguna circunstancia la evaluación debe ser punitiva, debe servir para diagnosticar, detectar los males y remediarlos mediante actualización, capacitación y mejora continua de la práctica profesional, y esta es una postura firme e inquebrantable y ahora estamos obligados a cumplirla no solo legal, sino moralmente”, afirmó Corral.



Dijo que con el convenio se establece el compromiso del Gobierno de Chihuahua de brindar la información necesaria al Instituto, así como propuestas para incidir de forma positiva en el proceso educativo.



Agregó que se alentará la participación de la sociedad dentro de este esquema, en el que los maestros deben jugar una parte fundamental, toda vez que tienen mucho que aportar.



En su intervención, la consejera presidenta del INEE, Sylvia Schmelkes del Valle, señaló que la Reforma Educativa toma como aspecto fundamental la evaluación, por eso se decidió darle autonomía a la instancia a su cargo, para fomentar la cultura de evaluación en un trabajo coordinado con las entidades federativas.



Indicó que los funcionarios del Instituto están comprometidos con este convenio, a fin de demostrar el compromiso para la colaboración conjunta con la administración estatal, en aras de mejorar la educación en el estado de Chihuahua.



La funcionaria federal destacó dos acciones que enmarcan la firma del convenio, el Programa Estatal de la Evaluación y la reciente creación de las oficinas del INEE en las entidades, para tener una mejor presencia y una comunicación más efectiva.



En su discurso, el secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón Galindo, dijo que mediante este acuerdo se unirán esfuerzos, recursos, conocimientos y experiencias, a fin de proporcionar la información necesaria para la óptima realización de las evaluaciones y las supervisiones de las evaluaciones.



Agregó que se alimentará el sistema de información de resultados educativos que definirá el INEE y se facilitarán los procesos de observación de las evaluaciones por parte de la sociedad civil.



Destacó que para la implementación de estas acciones se tomarán en cuenta aspectos como la equidad, inclusión y derechos humanos en todo el sistema educativo.



Después de la firma del convenio, la consejera presidenta del INEE, y el director de esa instancia en Chihuahua, Federico José Ortega, coincidieron en señalar que la propuesta del gobernador, de crear una instancia estatal de evaluación, es muy positiva.



Consideraron que la iniciativa articula adecuadamente la atención a la problemática educativa propia del estado de Chihuahua y eso habla de la relevancia que la evaluación tiene para la administración estatal. 16/03/2017