IMSS atenderá urgencias el Lunes 20 de Marzo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Delegación Chihuahua, informa que el lunes 20 de marzo, proporcionará servicio médico de Urgencias las 24 horas de día a los derechohabientes que lo necesiten en el HGR No. 1 “Hospital Morelos”, y módulos de Atención Médica Continua en las Unidades de Medicina Familiar (UMF). No habrá citas programadas en las UMF ni en especialidades y las labores se normalizarán el martes 21 en todas las instalaciones del Instituto.



La dependencia señaló que quienes requieren atención prioritaria son las personas que presentan una urgencia real, es decir, cuando el estado del paciente se caracteriza por alteraciones funcionales agudas y graves, con riesgo para la vida o la integridad y función de alguno de sus órganos y requiere atención médica dentro de los 10 minutos siguientes a su llegada al área de urgencias. Las lesiones que se consideran una urgencia real son: un infarto, heridas graves, fracturas expuestas, convulsiones, contusiones e inconsciencia.



Estarán atendiendo urgencias en la entidad las 24 horas los siguientes nosocomios: el Hospital General de Zona (HGZ) No. 16 en Cuauhtémoc; el HGZ No. 11 en Delicias; el No. 22 de Nuevo Casas Grandes; el HGZ No. 23 en Parral; el Hospital General Regional (HGR) No. 66, HGZ No. 6 y 35 en Ciudad Juárez; el Hospital General de SubZona (HGSZ) No. 17 en Anáhuac; así como el HGR No. 1 y el Hospital de Gíneco-Obstetricia No.15 en Chihuahua. Además, los Módulos de Atención Médica Continua en las Unidades de Medicina Familiar (UMF).



Cabe señalar, que en el Seguro Social no se realizan periodos masivos de vacaciones por plantilla laboral; éstas se fijan para cada uno de los empleados con el fin de no afectar la prestación de los servicios a la derechohabiencia. 17/03/2017