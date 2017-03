Oficializa Valenciano Oficina de Enlace en Delicias

Con la presencia del Secretario de Desarrollo Social, Rubén Chávez

Villagrán, los alcaldes Eliseo Compeán y Aimée Sánchez, de Delicias y Rosales respectivamente, Jesús Valenciano García, diputado por el Distrito 19, oficialmente puso en marcha los servicios que se ofrecen en su Oficina de Enlace, la cual recibirá iniciativas para que sean presentadas ante el Congreso y provenientes del sentir ciudadano, así como brindar atención médica y dotar de medicamentos sin costo para las personas carentes de servicio médico. Aprovechando la visita del Secretario Chávez Villagrán, éste dio a conocer en detallado los Programas Federales de Concurrencia,

haciéndolo ante la representatividad de gobierno municipal como del sector agrario, nogalero y lechero de la región. Ante este encuentro, dicha representatividad aprovechó para interactuar con el Secretario Agrario emitiendo preguntas que éste, a su vez, fue dando respuesta ordenadamente.



Valenciano celebró esta visita y recalcó que con la presencia de los alcaldes del Distrito, Compeán y Sánchez, la vinculación será exitosa ya que éstos “han mostrado toda su disposición para que a través de sus departamentos o direcciones agrarias, nuestros productores puedan acceder a estos programas; me dio gusto ver el compromiso hecho por ellos y la disponibilidad del Secretario para recibir también las gestiones que surjan desde las administraciones municipales, y por supuesto también a través de nuestra oficina de enlace que hoy ponemos oficialmente a la orden de todos; esto quiere decir que la pluralidad y la buena voluntad permea bien para el ramo agrario en nuestro distrito y esto es motivo de celebración”, enfatizó. El diputado por Delicias y Rosales compartió también que esta oficina de enlace, tiene ya al menos dos meses prestando servicio, y que hoy al hacerlo oficial es natural que se vayan a incrementar el número de visitantes; “demás de brindar consulta médica y medicamentos sin costo, se toman muestras para laboratorio, y se facilita asesoría legal para quien lo requiera, clases computación e internet gratuito, gestiones ante dependencias y otros servicios, y no tienen costo para el ciudadano que se acerque, hemos logrado la concurrencia de médicos, donadores de medicamentos, maestros, sicólogo y abogados, entre otros, todos en modo voluntario, el costo operativo de estos servicios los va a asumir esta diputación y no tendrá costo para los ciudadanos que se acerquen aquí a la oficina”, detalló. Como una “obligación moral y de seguimiento” calificó Jesús Valenciano la disposición de esta Oficina de Enlace, dijo que como representante ciudadano debe “ofrecer un punto de encuentro y acercamiento, el trabajo en Chihuahua es intenso, es mucho el tiempo que estamos allá con el trabajo legislativo, de comisiones, así que esta oficina cumplirá la función de mantener esta cercanía pues mi comunicación con las personas que van a atender aquí es directa, entonces estamos cumpliendo con la cercanía además de ofrecer diferentes servicios asistenciales y de asesoría”. Al sur de la ciudad, en el cruce de Agricultura y avenida 4ª sur está ubicado este centro de atención ciudadano, cuyo número telefónico es el 639 6881529, y un correo electrónico, valencianoprensa@gmail.com, el cual queda también como un nicho más de comunicación con los ciudadanos. 18/03/2017