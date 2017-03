Recomienda SS tomar medidas de precaución a la hora de comprar y consumir pescados y mariscos

Con el fin de evitar los problemas de salud ocasionados por productos alimenticios propios de esta temporada de Cuaresma, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coespris), recomienda a la población en tomar medidas de precaución a la hora de su compra y consumo.



Al no tenerse una adecuada selección o cuidados en el manejo y preparación de pescados y mariscos, estos pueden presentar riesgos a la salud, como infecciones o intoxicaciones, motivos por los que se exhorta a la población adquirirlos en establecimientos en los que se observe la higiene.



También, se pide que se cuide que los productos se conserven en refrigeración o congelación, sobre una cama de hielo que cubra el alimento, mismo que debe estar limpio, es decir, sin sangre, vísceras o tierra que pueda contaminarlo.



A la hora de comprar pescados, se debe procurar el revisar que no presenten olores desagradables, así como verificar que las escamas no se desprendan con facilidad, los ojos y la piel sean brillantes, y que las agallas deben ser color rosa pálido a rojo brillante.



En cuanto al consumo, se deben evitar los alimentos crudos como ceviche o cocteles, ya que los alimentos semi-cocidos pueden tener bacterias o parásitos causantes de enfermedades, por lo que se recomienda ingerirlos bien cocinados.



Por último, se le recuerda a la población en general cuando se encuentre compras, el tomar los productos perecederos al final del recorrido por la tienda o puestos, así como mantenerlos en refrigeración.

