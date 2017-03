Plan de ajuste de Chihuahua es ejemplo nacional --Anuncia Javier Corral logros financieros en arranque de pavimentación de calles en Meoqui.

--Obras se pueden realizar gracias a los ahorros obtenidos; expondrá gobernador acciones ante los 32 secretarios de Hacienda del país.

Meoqui, Chih. (Especial).- Ante el éxito obtenido por el Plan de Ajuste Financiero implementado por el Gobierno del Estado de Chihuahua, los días 30 y 31 de marzo se reunirán en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la Ciudad de México, los secretarios de Hacienda de las 32 entidades del país para conocer las acciones realizadas por la administración de Javier Corral.



El gobernador dio a conocer que expondrá este Plan de Ajuste (“Acuerdo por el que se implementan las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público”), que ya se toma como un referente que debiera aplicarse en el resto del país.



El anuncio se realizó en la ceremonia del inicio de la pavimentación de las calles 22ª, 14ª, Miguel Ahumada e Ignacio Allende de la Colonia San Antonio en Meoqui, donde se invertirán más de 6 millones de pesos.



El mandatario dijo que con el plan de austeridad se lograron importantes ahorros, lo cual permite ir a los municipios para firmar convenios como el que se signó este día con el Ayuntamiento de Meoqui, para la inversión conjunta de 26 millones de pesos en los rubros de educación, salud, deporte y agua potable.





Destacó que el Gobierno del Estado aportará 5 millones 440 mil 600 para pavimentación y un millón 328 mil 400 pesos para salud.



Como parte de la agenda, ambas autoridades entregaron 157 becas educativas y de transporte, con una inversión cercana a un millón de pesos.



Javier Corral expresó que al inicio de su administración, recibió el Gobierno con una deuda de 55 mil millones de pesos, con un déficit presupuestal de 8 mil millones y a los cinco meses, se puede tener la enorme satisfacción de decir que los primeros ahorros van a obras prioritarias de beneficio social en los municipios.



“Nosotros le damos a cada quien su mérito, porque reconocemos las aportaciones de cada orden de Gobierno y no anunciamos los recursos federales o municipales como nuestros”, señaló el mandatario estatal.



Añadió que otra de las prioridades es apoyar a la población con escrituración de sus viviendas, así como dotar de una casa a los que menos tienen y que por muchos años esperaron esta oportunidad de desarrollo.





En su turno, el director de la Comisión Estatal de Vivienda Suelo e Infraestructura (Coesvi), Carlos Borruel, explicó que con esta ceremonia se dio comienzo al Programa “Amanece para todos”, que consiste en la entrega de entre 10 y 12 mil escrituras en los 67 municipios.



Dijo que normalmente este trámite tiene un costo de entre 8 a 12 mil pesos, no obstante con el acuerdo entre Coesvi y diversos municipios, esta erogación será de no más de 3 mil pesos.



Precisó que en Meoqui se entregaron 29 escrituras y existe el compromiso con el alcalde de entregar el 100 por ciento de las escrituras que así lo requieren en un plazo no mayor a 9 semanas. Durante 2017 se escriturarán las del resto del estado. 21/03/2017