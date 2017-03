La estrategia por parte de la Fiscalía debe de endurecerse

El coordinador de la bancada panista Miguel LaTorre, dio a conocer que la situación que ocurre en Rubio, es preocupante más allá de que se ataquen entre ellos. “Creo que lo mas alarmante es que lo hagan en zonas pobladas donde hay cientos o miles de personas, siento que en este momento la estrategia por parte de la fiscalía tiene que endurecerse en la medida de tratar de erradicar este tipo de este tipo de enfrentamientos”.



Resalto el coordinador que esta es una situación que no se debe salir de control, y que se veía venir, donde la autoridad no debe verse rebasada por el crimen organizado.



“Por qué hechos como estos solo llenan de temor y de terror a la gente que vive en esas comunidades”.



“El fiscal tiene que endurecer esta estrategia, creo que el fiscal esta haciendo su mejor esfuerzo, pero esta es una realidad que el Estado esta viviendo.



“Yo creo que no solucionamos nada con quitar al fiscal o a algún otro funcionario a ante hechos que rebasan la capacidad de las autoridades y se tiene que establecer dialogo con el ejercito para que ayude a salvaguardar la seguridad en estas zonas”, anuncio. 21/03/2017