Wall Street experimentó su peor caída en seis meses La jornada negra para la Bolsa de Nueva York está vinculada al fin de la “luna de miel” con el gobierno de Donald Trump. Inversores comienzan a desconfiar de las medidas anunciadas durante la campaña, como el recorte de impuestos

Las acciones en la Bolsa de Nueva York tuvieron el martes su caída más pronunciada en seis meses, arrastradas por declives en los bancos. Se trata del mayor retroceso en Wall Street desde que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegó a la Casa Blanca.



Las empresas financieras, que habían subido desde las elecciones en Estados Unidos, cayeron drásticamente el martes. El Bank of America bajó un 5,8% y JPMorgan Chase y Wells Fargo bajaron un 3% cada uno.



El batacazo, apuntan los analistas, es señal de que el período de "luna de miel" de Trump, que ayer cumplió dos meses en el poder, ha llegado a su fin, puesto que muchos empiezan a desconfiar de las medidas de las que había hablado el mandatario en su campaña electoral para reactivar la economía estadounidense, tales como el recorte de impuestos.



El descenso en el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense presionó a las acciones financieras. Un menor rendimiento significa menores tasas de interés en las hipotecas y otros tipos de créditos.



También se apunta a las dudas que genera la próxima votación en la Cámara de Representantes estadounidense para reemplazar la reforma sanitaria del ex mandatario Barack Obama, conocida como Obamacare, que se desconoce si contará con la cantidad de votos necesarios.



Esta circunstancia ahonda en la falta de confianza en la Administración de Donald Trump que están experimentando los inversores y que ha visto cómo el Dow Jones se sitúa más de 330 puntos por debajo del récord de 21.000 unidades que alcanzó el pasado 1 de marzo.



“La gente apuesta por este mercado por el gran recorte de impuestos. Si no consiguen aprobar la reforma sanitaria, el tema de impuestos tampoco va a suceder”



"La gente apuesta por este mercado por el gran recorte de impuestos. Si no consiguen aprobar la reforma sanitaria, el tema de impuestos tampoco va a suceder. Y cuanto más se espere para los impuestos, menos esperanzado estará el mercado", advirtió Ian Winer, de la compañía de inversiones Wedbush Securities.



Las empresas industriales y de transporte también bajaron. United Continental cayó un 3,3 por ciento.



El índice Standard & Poor's 500 bajó 29 puntos (1,2 a 2.344), mientras el promedio industrial Dow Jones cedió 237 unidades (1,1%) a 20.668 y el tecnológico Nasdaq cayó 107 puntos (1,8%) a 5.793.



Con información de AP y EFE 21/03/2017