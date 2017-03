El verdadero ciclismo se vive rodando en la sierra de Guachochi.

Guachochi, Chih. (Especial).- La sierra de Guachochi resulta ser un lugar para deleitar la pupila de todo aquel que visita los paisajes que la naturaleza ofrece, y más aún para los amantes de la aventura, pues sus características son ideales para vivir al extremo cada trayecto¸ la opción ideal para conocerlo es este 26 de Marzo en el "Paseo Ciclista" que se realizara de Guachochi a Tonachi, con un recorrido de poco más de 74.5km, donde cualquier persona podrá asistir.



Fue Víctor Ramos "el prieto" amante y profesional del ciclismo, quien detalló este paseo cuenta con las características especiales para gozar al máximo la aventura, sin embargo también recalcó que el tramo es adaptable para cada persona, pues de acuerdo a la rapidez este puede volverse extremo.



"Este evento está hecho para todos, pues no es una competencia sino un paseo que nos da la oportunidad de conocer los hermosos paisajes y lugares que nuestro Guachochi tiene" señaló Victor, quien narró con orgullo que esta carrera comprende paisajes increíbles como la mesa de Guachochi, donde la vegetación en su mayoría tiene pinos, pasando pendientes donde la velocidad depende del corredor.



Cabe detallar el camino a su vez pasa por el río, donde los ciclistas pueden continuar su recorrido sin problemas ya que este tiene una altitud no mayor a los 10 cm de profundidad.



Aunque Víctor dijo quedarse corto en descripción sobre la experiencia que pueden tener señaló todos son invitados a vivirla, pues la cuota para poder ver estos impresionantes lugares es por la cantidad de 50 pesos.



"La bicicleta es como la vida misma, y para poder disfrutarla a veces hay que caer, sin embargo este deporte nos da satisfacciones personales y en la salud que duran para siempre" señaló con un suspiro.



Pues en base a la experiencia que le ha dado el ciclismo por más de 10 años, y a pesar de dejarle algunos golpes, le ha traído verdaderas amistades y vivencias que no pudieran compararse con ningún otro deporte extremo, por ello hizo extensiva la invitación a los chihuahuenses a vivir este inolvidable momento. 22/03/2017