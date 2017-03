Destinarán inversión tripartita de 127 mdp para seguridad en región de Cuauhtémoc - Hoy se incorporaron 100 elementos de la Policía Estatal para reforzar patrullaje de la zona por aire y tierra.

- Gobiernos del Estado y Municipio evaluarán cuál es el mejor esquema de operación de las corporaciones policiacas

- "Vamos a cuidar la paz y la armonía de Cuauhtémoc": Javier Corral

Ciudad Cuauhtémoc, Chih.- Ante 150 líderes de diferentes sectores de la región, el gobernador Javier Corral se comprometió a poner en marcha un programa de inversión de los tres órdenes de gobierno en el cual se destinarán 127 millones de pesos en diversos proyectos y acciones y a apoyar de forma decidida al Municipio en materia de seguridad pública.



La sesión tuvo sede en el Salón “La Quinta”, donde el mandatario estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo Municipal, Roció Reza, y el presidente municipal de Cuauhtémoc, Elías Pérez Holguín, quienes escucharon los planteamientos de los representantes de la comunidad en materia de seguridad pública, apoyos al campo, desarrollo social e infraestructura, entre otros.



En su mensaje, el gobernador constitucional del Estado expresó que durante los últimos 4 años el Gobierno Estatal no invirtió en Cuauhtémoc, mientras que la actual administración estatal en 5 meses destinará 40 millones en obras a esta municipalidad: 25 en pavimentación, 5 en el Polideportivo y el Municipio aportará 60 millones de pesos para diferentes proyectos.



Informó que se realizará la rehabilitación del Bulevar Fernando Baeza, el Polideportivo y en el mediano y largo plazo se atenderán los proyectos del hospital general, el relleno sanitario y el corredor comercial en la carretera Cuauhtémoc-Álvaro Obregón.



Enfatizó que hay áreas de acción donde la sociedad tiene una mayor experiencia, que se aprovechará mediante el apoyo económico a diversas organizaciones de la sociedad civil, a fin de obtener mejores resultados para la población.



El gobernador destacó que se impulsarán los esquemas adecuados en el Plan Estatal de Desarrollo, para que independientemente del origen partidista de quienes lleguen a los puestos de elección, las organizaciones de la sociedad civil puedan seguir con sus operaciones de forma normal.



Comentó que se realiza una recomposición de la Fiscalía, con la depuración de las corporaciones mediante los controles de confianza, porque es preciso analizar la situación psicológica y el entorno de cada agente.



Detalló que en Cuauhtémoc, de forma coordinada con el Municipio, se evaluará cuál es el mejor esquema de operación de la policía y desde este día se incorporaron 100 elementos de la Policía del Estado que reforzarán las actividades de patrullaje de la zona, tanto por aire como por tierra.



“El enfrentamiento del fin de semana fue un ajusticiamiento de una propia banda criminal, lo cual la debilitó, por lo que es el momento en el que la autoridad debe hacer más presencia y aprovechar la circunstancias. Vamos a cuidar la paz, la armonía de Cuauhtémoc, sabemos que en muchas corporaciones los delincuentes tienen gente que los protege y están al servicio de esas familias, pero vamos a lograr la depuración con firmeza”, resaltó el gobernador.



Abundó en el tema: “No tengo compromisos con ninguna banda. Cuando la cabeza está sana, el cuerpo está sano y le puede exigir a los demás una conducta honorable; si la cabeza está corrupta, no hay manera de limpiar ni de depurar”, asentó.



El jefe del Ejecutivo indicó que la seguridad no se atiende solamente con más policías, sino que muchos de los problemas de seguridad se derivan de la falta de oportunidades y de la desigualdad social, por eso el Gobierno Estatal cambiará las condiciones económicas y sociales en los que viven muchos jóvenes, a quienes se les brindarán alternativas de crear pequeñas empresas, que estarán encaminadas a darle un valor agregado a los productos.



En cuanto al campo, afirmó que se establecerá un acuerdo con FIRA para promover la tecnificación de los sistemas de riego, lo cual mejorará la producción y permitirá un uso más eficiente y racional del agua. Recurso muy escaso en la entidad.



En lo referente al agua, Javier Corral dijo que se le inyectarán 620 litros por segundo a esta zona, en lo que se analizan las opciones más viables para mejorar las condiciones del líquido en la región, porque al igual que en resto del estado se desarrolla una recomposición de las Juntas Municipales de Agua en cada municipio.



Hizo patente la voluntad de su administración de mantener un diálogo franco y abierto con la sociedad, para conocer las necesidades, rezagos y retos que enfrentan los chihuahuenses.



En su participación, el secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana, dio a conocer que se crearán centros comunitarios, donde se brindará atención psicológica a la población; sobre todo a los jóvenes, a quienes también se les brindarán opciones de capacitación, así como de expresión artística y deportiva.



El funcionario estatal anunció que el Instituto Chihuahuense de las Mujeres cuenta con 11 millones de pesos que se destinarán a crear un Centro de Justicia para las Mujeres, para lo cual se pretende unir esfuerzos con la administración municipal.



Al hablar de apoyo al campo, el secretario de Desarrollo Rural, Rubén Chávez, anunció que se apoyará en proyectos de tecnificación, impulso a la producción de leche, y se reunirá con instancias federales para promover créditos para los productores del sector primario.



Aseveró que se hizo entrega de avena en la región y se trabaja en coordinación con el Municipio, en proyectos de agua potable, para lo cual el Gobierno del Estado no tendrá reparo alguno en respaldar con todo a los municipios.



A su vez, la secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas, Norma Ramírez, expuso que la dependencia a su cargo prioriza las obras que fueron demandadas en cada municipio, porque es la población de cada ciudad la que debe definir cuáles son sus principales necesidades.



Se comprometió a que no existirán asignaciones directas en las obras de gran monto, sólo algunas que por su urgencia y monto menor, si sea posible realizarlas bajo ese esquema.

