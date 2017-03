Ataque terrorista en el Parlamento británico: hay 5 muertos y 40 heridos en Londres Un hombre atropelló a varias personas y luego estrelló su vehículo contra las vallas del Congreso. Armado con un cuchillo, apuñaló a un policía. Las autoridades confirmaron que entre los muertos está el agresor

El Parlamento británico debió suspender sus sesiones después de que se escucharan disparos y una explosión en el exterior del edificio, informaron medios locales. El último balance de la policía confirmó 5 muertos —incluido el atacante— y 40 personas heridas tras la arremetida de un vehículo contra transeúntes y el ataque con un arma blanca a un policía.



Además, en una conferencia de prensa ofrecida por la Policía de Reino Unido, se informó que se sospecha que el terrorismo islámico podría estar detrás del ataque.



"Nos llamaron aproximadamente a las 14:40 (GMT y local) por informaciones de un incidente en el puente de Westminster", había dicho más temprano la Policía en un comunicado, mientras que la Cámara de los Comunes había confirmado a la agencia AFP la existencia de "un incidente de seguridad".





El atacante primero atropelló a numerosas personas en el puente cercano al Parlamento y luego se estrelló contra las vallas del edificio legislativo. Allí se bajó del vehículo armado con un cuchillo y apuñaló a un policía. En ese momento comenzó la reacción de las fuerzas de seguridad y el agresor recibió varios disparos.





Los tiros del enfrentamiento encendieron las alarmas de todos los que circulaban por la zona, lo que puede haber producido una especie de estampida.



Las primeras informaciones indican que el terrorista es un hombre de mediana edad de origen asiático, pero aún no se conoce su nacionalidad.



En tanto, la policía identificó al policía acuchillado como Keith Palmer, de 48 años. El uniformado tenía 15 años de servicio en las fuerzas de seguridad.





En medio del caos, las autoridades informaron que los parlamentarios estaban a salvo. La primera ministra Theresa May fue evacuada del edificio en medio de un fuerte operativo. Cerca de ocho custodios la rodearon para protegerla.





La Policía Metropolitana de Londres confirmó que el incidente fue tratado como un atentado terrorista. Aún ninguna organización se adjudicó el ataque.



Incident in #Westminster: We are treating this as a terrorist incident until we know otherwise

El Parlamento escocés suspendió sus actividades no bien se conocieron las primeras noticias del incidente en Londres. Estaba debatiendo la posibilidad de celebrar un segundo referéndum independentista.





La reacción de Trump



El presidente de los EEUU estaba en una reunión en la Casa Blanca cuando uno de sus colaboradores le dijo que "algo estaba pasando en Londres". El mandatario comentó: "Big news (noticias importantes, en inglés)".



Más tarde, manifestó su "apoyo total" al Reino Unido ante el atentado, a través de una llamada a la primera ministra Theresa May.





