Inicia IMPE talleres integrales para pacientes con enfermedades crónicas Se busca concientizar a pacientes y familiares como mejorar la calidad de vida haciendo cambios en sus hábitos

En las instalaciones del auditorio del Instituto Municipal de Pensiones (IMPE), se desarrolló el taller denominado “Haciendo frente a la diabetes”, el cual tuvo como finalidad concientizar a quienes tienen este padecimiento, así como a sus familiares, el cómo cambiar de hábitos puede repercutir de manera positiva en la salud del paciente.



Estas pláticas fueron impartidas por la Educadora en Diabetes, Jessica Hernández, quien destacó la necesidad de fortalecer el entorno de las personas que tienen esta enfermedad, iniciando con sus familiares, quienes deben conocer a que se enfrentan los pacientes de diabetes y como al apoyarlos, juntos deben modificar varios de sus hábitos para obtener buenos resultados no solo con el uso de medicamentos.



Por su parte la encargada del Departamento de Epidemiología, Medicina Preventiva y Promoción de la Salud, Julia Ibarra García, informó que este es el primero de 8 talleres que se tienen planeados, los cuales irán dirigidos hacia derechohabientes con enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión y obesidad.



Indicó que dentro de estas pláticas se busca explicarles sobre los riesgos y las formas de actuar conforme al padecimiento que tienen, a fin de que logren la capacidad de cuidarse a sí mismos y no solo al momento de acudir al médico.



“Buscamos fomentar el apoyo en el hogar, ya que con el doctor solo están un momento y en su casa pasan toda la vida, por lo que deben hacer cambios en los hábitos de todos, porque a veces el paciente tiene ganas de cambiar, pero su entorno no le ayuda”, señaló Ibarra García.



Estos talleres irán dirigidos a pacientes y familiares exclusivamente, pero se proyecta posteriormente hacerlo en espacios con mayor capacidad, a fin de que la población en general pueda comprender sobre los riesgos que conllevan tener una enfermedad crónica y como evitarla.



Cabe destacar que se trabajará de manera integral con las personas asistentes, pues participarán psicólogos, nutriólogos, así como los médicos especialistas que se encuentran en la Clínica de Hipertensión y Diabetes, ya que el objetivo es lograr un cambio positivo en los pacientes, tanto al momento de visitar el IMPE como al pasar tiempo en su hogar. 23/03/2017