Exigen diputados panistas una auditoría especial al Plan de Movilidad Urbana de Ciudad Juárez

Los diputados integrantes del grupo parlamentario del PAN, Liliana Aracely Ibarra Rivera y Gabriel Ángel García Cantú, en voz del diputado Víctor Manuel Uribe Montoya, solicitaron a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, la aplicación de una auditoría especial al Plan de Movilidad Urbana de Ciudad Juárez, dado a la falta transparencia con la que se realizó el proceso de la obra.



Lo anterior, dado a que un muestreo rápido de las obras revela que éstas presentan deficiencias, trabajos incompletos y omisiones, lo que evidencia el incumplimiento del contrato de la obra y la nula supervisión de los trabajos.



Es exigencia de los juarenses, es la de transparentar de manera íntegra la información técnica y utilización de los recursos públicos para la obra antes mencionada, la cual contó con una inversión millonaria, y que hasta la fecha no se ha realizado una entrega oficial de la misma.



Lo anterior lo sustentó en que hasta este momento no se han publicado en la página del Ayuntamiento de Juárez ni del ICHITAIP los contratos, elementos técnicos de la obra, ni el acta de recepción de la obra antes mencionada que actualmente cuesta a los juarenses la cantidad de 3 mil millones de pesos, y compromete aportaciones federales hasta el año 2031.



Ante lo anterior, el expositor externó que la falta de garantía señalada en el contrato con la empresa MOVICON para el desplazamiento óptimo de los juarenses por la Ciudad, ha generado una serie de inconformidades.



Además, no se sabe si la obra se ajustó a los lineamientos del contrato, para la consecución de los objetivos de la obra pública.



Por último, mencionó que todas las deficiencias mencionadas, ocasionó que se fueran arrastrando defectos que no se corrigieron en su momento y que tampoco han sido materia de mantenimiento, esto, a pesar de que fue contratada una empresa externa para la supervisión de las obras y la

entrega correspondiente. 23/03/2017