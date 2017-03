¡Ah Chihuahua! | Juaritos | Deportes | Zona S.P.M. | Espectáculos | Oficialmente | Perfiles | Rincón Geek | El Tercer Ojo | El Privado | Los Digitalizados | Insólito | Inicio | El Clima en Chihuahua: Medio Nublado Máxima 32° Mínima 15° Jueves 23 de Marzo Que no quede impune el homicidio de Miroslava Breach

Estamos consternados por el homicidio de Miroslava Breach y le hemos pedido al gobernador utilizar todo los recursos del Estado para encontrar y castigar severamente a los responsables: Fernando Álvarez



"El asesinato cobarde de Miroslava Breach no debe quedar impune y tanto los autores materiales, como los intelectuales, deben ser perseguidos con toda la fuerza del Estado para aplicarles severamente el peso de la ley, tal como lo ofreció el mandatario estatal Javier Corral", señaló Fernando Álvarez Monje.



El líder estatal del PAN advirtió que, por supuesto, todos los homicidios cometidos en Chihuahua nos duelen profundamente, pero este en particular nos conmociona más por tratarse de una periodista honesta, valiente, que siempre actuó objetivamente y con el único propósito de servir a los demás.



"Miroslava Breach fue una gran periodista distinguida en el desempeño de su profesión por su verticalidad y profesionalismo en la búsqueda de la verdad y su exposición de los hechos noticiosos".



Álvarez Monje señaló que ésta crisis de inseguridad que los chihuahuenses enfrentamos tiene un origen multifactorial, en donde se combina la corrupción y complicidad que hubo de muchos servidores públicos con la delincuencia organizada, el descuido institucional que se tuvo en la preservación del estado de derecho y la falta de capacidad para enfrentar con firmeza, valor y toda la fuerza de la ley al crimen organizado.



"Estamos trabajando intensamente para acabar con todo ello, ese fue el compromiso de esta administración estatal y necesitamos del apoyo de los ciudadanos para lograrlo; solo de la mano con los chihuahuenses podremos impartir justicia para todas las víctimas de la delincuencia organizada y

le hemos pedido al ejecutivo estatal usar todo el peso de la ley para detener y castigar severamente a quienes hoy le arrebataron la vida a Miroslava Breach", puntualizó. 23/03/2017

© Todos los Derechos Reservados eldigital.com.mx 2008 creado por i-nws Contacto Bienvenido al Mundo Real