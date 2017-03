Piden diputados establecer límites de campos electromagnéticos que afectan a la salud de los seres humanos

Los Diputados de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, aprobaron la iniciativa con carácter de Acuerdo presentada por la diputada Leticia Ortega Máynez, para exhortar al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que establezca límites máximos de exposición para seres humanos cercanos a emisores de campos electromagnéticos en el entorno de radiocomunicaciones.



La iniciadora expuso que el avance tecnológico de la industria en las últimas décadas ha hecho cada vez más frecuente el uso de dispositivos que emiten señales de radiofrecuencia en aplicaciones como la radiodifusión sonora, la televisión, la telefonía inalámbrica móvil, la instrumentación industrial, científica y médica, así como los electrodomésticos, los cuales han ofrecido a la humanidad grandes

beneficios.



Aseguró que como consecuencia de este desarrollo tecnológico, el ambiente que rodea al ser humano incorpora la energía electromagnética en su entorno cercano, pues existen informes que sugieren que la exposición a los campos electromagnéticos emitidos por las antenas podría tener efectos perjudiciales para la salud, tales como cáncer, reducción de la fecundidad, pérdida de memoria, cambios negativos en el comportamiento, así como problemas en el desarrollo de los niño.



Según estadísticas de diversos estudios, en México tiene una amplia penetración de la telefonía móvil, pues actualmente se cuenta con 88 celulares por cada 100 habitantes, y con cerca de 102 millones 600 mil líneas de teléfono móviles contratadas.



Informó que en el país no existe legislación que regule y determine los niveles de emisiones electromagnéticas no ionizantes que son seguros para la población, por ello se suele cumplir con las recomendaciones y reglamentaciones internacionales como el nivel de la Tasa de Absorción Específica SAR, que es el máximo aplicable a dispositivos de radiofrecuencias, tales como los teléfonos móviles, aunque únicamente a manera de exhorto ya que su cumplimiento no es obligatorio.



Comentó que por ello resulta de gran importancia que las autoridades correspondientes, en este caso tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, expidan la Norma Oficial Mexicana correspondiente que regule los niveles de energía electromagnética de radiofrecuencia,Dijo que la iniciativa, no pretende limitar el progreso o desarrollo de las telecomunicaciones; tampoco arruinar el negocio de éstas grandes empresas, simplemente dota de herramientas a los ciudadanos para que éstos sean capaces de elegir qué tipo de vida prefieren y bajo qué condiciones vivirla. 23/03/2017