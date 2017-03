En contra Diputada Liliana Ibarra de la despenalización del aborto

La Diputada del Partido Acción Nacional Liliana Ibarra, presentó ante el Pleno Legislativo el posicionamiento en contra de la despenalización o legalización del aborto, ya que aseguró que están a favor de la vida y de la familia, por lo que cualquier práctica contraria a estos conceptos lo consideran en contra de las mujeres, de la familia y de la sociedad en general.



Expuso que el Partido Acción Nacional se rige por principios básicos como el conservadurismo social, *que se refiere a que el individuo es un ente social y que no puede ser concebido sino en relación a una comunidad en el centro, principio y fin de toda acción política, tanto en su dimensión espiritual , como en la material ; y e*l* *humanismo cristiano,* que defiende la realización del hombre, de la mujer y de lo humano, dentro de un marco de principios cristianos.



Explicó que esta postura no es cuestión de religión, sino que busca el respeto a la dignidad de la persona y la defensa de sus derechos humanos; pues cualquier práctica de aborto de una mujer, genera alteración y dolor en ella; mencionó que las políticas públicas de salud y educación no están encaminadas a evitar embarazos no deseados, ni a instruir e informar a las mujeres, sino a resolver sobre la interrupción del embarazo, bien sea con la despenalización o la legalización, que aun cuando son conceptos distintos, el fin preponderante sigue siendo la interrupción del embarazo.



Comentó que el Partido Acción Nacional ha planteado en el Congreso de la Unión, así como en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, iniciativas para la protección de la vida desde la concepción, con la cual se pretende frenar el derecho reconocido en la Ciudad de México, desde el año 2007, que permite la interrupción voluntaria del embarazo.



Informó que la Secretaría de Salud del Distrito Federal, hizo público el total de Interrupciones Legales de Embarazos, realizados en la Ciudad de México después de su legalización; en fecha del 24 de abril del 2007 y al día 5 de enero de 2010, hacen un total de 34 mil 351 procedimientos, lo cual se traduce en una guerra abierta en contra de la humanidad.



Recientemente la Diputada Federal del Partido Acción Nacional Cecilia Romero Castillo, planteó una reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México, para revertir el derecho que tienen las mujeres en este lugar de interrumpir legalmente su embarazo.



Esta iniciativa pretende *dejar sin efecto la protección legal* que tienen las mujeres dentro de los tres primeros meses de embarazo, si deciden practicarse un aborto. Rechazó que se trate de una propuesta regresiva en materia de derechos de las mujeres; pues el aborto es un delito, y aclaró que es una convicción de Acción Nacional evitar la criminalización de las mujeres que hayan recurrido al aborto y no sean perseguidas, sino que haya mecanismos para su recuperación física y psicológica.



La Diputada comentó que para el partido Acción Nacional es denigrante y falto de congruencia apoyar una inactiva como la que pretendió reformar los artículos 46, 49, y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Érika Araceli Rodríguez Hernández, pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quienes intentaron una reforma para despenalizar el aborto con el sólo dicho de una menor de 12 años, sus padres o tutores.



Aseguró que para Acción Nacional es importante velar por los intereses y derechos de las familias chihuahuenses y que por ello no aceptarán conductas e imposiciones exteriores que no van de acuerdo a nuestro entorno, ideología, cultura, valores y principios fundamentales. 23/03/2017