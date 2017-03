Revocaremos el fideicomiso de los terrenos del centro, estacionamiento y permisos de plaza del mariachi porque solo van beneficiadas a personas cercanas al ex alcalde Eugenio Baeza

Revocaremos el fideicomiso de los terrenos del centro, estacionamiento y permisos de plaza del mariachi, porque solo van beneficiadas a personas cercanas al ex alcalde Eugenio Baeza



Respecto al tema del fideicomiso de los terrenos por parte de Gobierno del Estado, señal o que desde el año pasado se vio con la auditoria superior del Estado referente al recurso del centro histórico , porque se reportaron algunas irregularidades, donde una de ellas consiste en que solo tres personas son las que pertenecen a este fideicomiso, expreso Miguel LaTorre, del cual son empleados del ex alcalde Eugenio Baeza. " Y gracias a esto, es un caso de muchos señalamientos y ya solicitamos una auditoria especial por el hecho de que este fideicomiso es para hacer un bien publico a un particular, lo cual es acorde lo que debe marcar un fideicomiso de este tipo", señalo.



Enfatizo el coordinador, que el Estado puso los terrenos, el recurso y no se ve un beneficio inmediato para la ciudadanía , debido a que una obra se encuentra estancada como el estacionamiento en la avenida Niños Héroes, ya que es una zona irregular para construir y hay una problemática por la fuga que ahí se encuentra, por que es agua potable que podría ser destinada a colonias que en verdad lo necesiten y finalmente la obra esta trabada al igual que la plaza del mariachi en cuanto a permisos.



Dio a conocer que se puede revocar este fideicomiso; "Por lo pronto requerimos esperar a que la propia auditoria nos arroje mas elementos para tomar una decisión en conjunto con el gobierno estatal, y tiene que ser antes que termine este primer semestre cuando tengamos alguna respuesta en esto, por que son varios los sectores que nos están cuestionando sobre este tema.



"El fideicomiso esta a 50 años para beneficio de un particular lo cual se nos hace que tiene que ser revisado y si las condiciones son perjudiciales para el estado por supuesto que se revocara este fideicomiso", finalizo el diputado Miguel LaTorre. 25/03/2017